Hyundai Motor Europe: Wolfgang Würth nominato PR & Communications Director

Hyundai Motor Europe annuncia che Wolfgang Würth assumerà il ruolo di PR & Communications Director a partire dal 1° ottobre 2025. Würth sarà responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di una strategia integrata, supervisionando le attività di PR e di comunicazione corporate e di prodotto in Europa.

Con una forte passione per la mobilità responsabile e l’innovazione tecnologica, il suo sarà un ruolo determinante nel posizionare Hyundai come un attore di primo piano nel settore della mobilità elettrica. Parte del team manageriale di Hyundai Motor Europe, Würth guiderà la divisione PR & Communications e riporterà direttamente a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Wolfgang nel team” – ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Grazie alla sua vasta conoscenza ed esperienza nel settore automobilistico e alla sua comprovata capacità nel creare narrazioni coinvolgenti, Wolfgang potrà dare un contributo importante al rafforzamento del nostro Brand. La sua competenza sarà essenziale in un momento in cui stiamo accelerando la nostra crescita, con l’obiettivo di ridefinire la mobilità in Europa”.

Würth porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione nei settori automobilistico e tecnologico, spaziando dalle attività digital al marketing, dai social media alla brand strategy. Ha ricoperto ruoli di responsabilità a livello regionale e internazionale in aziende come Mercedes-Benz AG e, più recentemente, smart Europe GmbH. Würth ha conseguito un Executive MBA presso la University of St. Gallen e l’ETH Zurich.

“Sono onorato di entrare a far parte di Hyundai, un brand orientato al progresso, caratterizzato da una filosofia di design unica e da una visione della tecnologia a servizio delle persone” ha dichiarato Wolfgang Würth. “Non vedo l’ora di collaborare con i suoi team di talento per consolidare ulteriormente la sua posizione e ispirare un numero sempre più ampio di clienti in tutto il continente”.

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company fa parte di Hyundai Motor Group. Con oltre 120mila dipendenti, Hyundai è presente in tutto il mondo con 10 stabilimenti produttivi e 7 Centri di Ricerca e Sviluppo. Quella di Ulsan in Corea del Sud è la più grande fabbrica di auto al mondo (5 milioni mq, produce 5.600 auto ogni giorno). In Europa, Hyundai conta 2 fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia (capacità produttiva complessiva: 600mila vetture/anno), 2.100 showroom e genera 155mila posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto.

Secondo la classifica “Best Global Brands 2024” di Interbrand, il brand Hyundai si posiziona al 30° posto in assoluto tra i maggiori marchi globali, raggiungendo un valore di 23 miliardi USD (+13% rispetto al 2023). Hyundai – che attraverso la vision ‘Progress For Humanity’ punta a diventare fornitore di soluzioni di mobilità smart – è l’unico Costruttore a offrire una gamma Green completa, con tutte e 5 le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid e mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. In Italia, con una rete di oltre 120 punti vendita, Hyundai rappresenta oltre il 3,1% del mercato (dati UNRAE 2024). Tutte le Hyundai vendute in Italia vantano la garanzia Hyundai “5 anni a Km illimitati”.