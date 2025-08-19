La nuova concept car di Opel approda all’IAA Mobility 2025

La nuova concept car di Opel arriverà in anticipo all’IAA Mobility 2025, che si terrà a Monaco di Baviera, dall’8 al 14 settembre 2025. Il nome è ancora riservato, ma le immagini in anteprima rivelano un collegamento con il marchio GSE di Opel.

Il CEO Florian Huetti ha dichiarato: “La nostra prossima concept car farà ancora una volta battere forte il cuore. Anticiperà i modelli futuri, stupirà con il suo design mozzafiato e piacerà agli appassionati di auto di tutto il mondo. Presto sveleremo maggiori dettagli, quindi rimanete sintonizzati”.

Una delle caratteristiche più interessanti, rivelate dalle immagini, è lo sviluppo della Bussola Opel. Il marchio illuminato si trova al centro e appare incorniciato da sottili e precisi elementi verticali e orizzontali.

Riguardo al collegamento con la marca GSE, va aggiunto che Opel Mokka GSE entrerà presto in produzione in serie, diventando la prima auto ad alte prestazioni completamente elettrica del marchio. Il nuovo logo GSE sul volante sottile, ispirato alle auto da corsa, suggerisce una futura esplorazione dei confini dei veicoli elettrici ad alte prestazioni con la concept car. Ciò è confermato anche dal design aerodinamico dei cerchi, che omaggia veicoli storici del motorsport come la Opel Manta 400 da rally.

Tali richiami si ritrovano anche nel sedile del conducente, che appare leggero, futuristico e minimalista, con una gabbia di sicurezza ben visibile, suggerendo un’esperienza di guida emozionante ma sicura.

Il nome di questa nuova auto verrà presto svelato da Opel, insieme alle ulteriori informazioni, all’IAA Mobility, che è dietro l’angolo.