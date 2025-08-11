In arrivo la nuova GLC elettrica di Mercedes-Benz

Con la nuova GLC elettrica, Mercedes-Benz inaugura una nuova era di design, reinterpretando gli elementi più iconici nella storia dell’automobile.

Con una griglia caratterizzata da una cornice cromata (che è stata un elemento centrale di Mercedes-Benz per oltre 100 anni) e l’aspetto in vetro fumé, la GLC appare di grande impatto.

Mercedes e il ritorno iconico della griglia cromata

La griglia è stata una firma orgogliosa su milioni di auto, dalle sue proporzioni verticali originali con dettagli semplici fino all’architettura orizzontale più complessa. Alcuni esempi memorabili sono la Mercedes-Benz 600 Pullman, la “Strich 8” e la serie di modelli Classe S W108 e W111.

Mercedes-Benz

Con questo design ripensato, Mercedes porta la filosofia Sensual Purity su un nuovo livello, introducendo anche l’illuminazione integrata lungo il contorno, che dona prestigio al veicolo.

Un nuovo linguaggio di design, una nuova tecnologia

Il linguaggio appare ora stilisticamente elevato, con linee pulite e tecnologie all’avanguardia. La nuova GLC si ispira infatti all’heritage della Stella, ma guarda anche al futuro. In altre parole, conserva l’essenza di Mercedes-Benz, pur abbracciando un tocco più moderno.

Si tratta di un progetto innovativo, che farà la sua anteprima mondiale al salone IAA Mobility di Monaco, il 7 settembre 2025.