Al mare con gusto

In estate, è consuetudine consumare i pasti al mare. Mangiare in spiaggia è un’esperienza che appaga tutti i sensi, rendendo il cibo ancora più appetitoso. A pranzo o al tramonto, anche un semplice panino può offrire un piacere unico.

Per organizzare un pasto ideale in riva al mare, è fondamentale preparare una borsa termica perfetta, che unisca gusto, freschezza e praticità. E’ importante scegliere alimenti facili da trasportare, che non si deteriorino alle alte temperature e che siano pratici da servire. Per chi non ha voglia di cucinare, piccoli panini farciti o piadine a base di prosciutto crudo o bresaola con scaglie di parmigiano e verdura a piacere sono un’ottima scelta. Anche le insalate a base di pasta o altri cereali, condite con ortaggi di stagione, sono sempre una soluzione vincente .

Poke Bowl: una nuova tendenza

Ma per gli amanti delle nuove tendenze e dei sapori esotici, una valida alternativa è il Poké Bowl. Questo piatto hawaiano offre infatti molteplici varianti per soddisfare gusti ed esigenze diverse. Per preparare la propria bowl a casa, si può partire da una base di riso (perfetto quello da sushi o il basmati) e aggiungere come fonte proteica del salmone o del tonno marinati (è importante che siano freschissimi e trasportati con tanto ghiaccio), oppure gamberi cotti o tofu. Per guarnire, verdura fresca di stagione in base ai gusti personali, come cetrioli, carote, zucchine, peperoni, melanzane o fagiolini. Infine per condire, non va dimenticata una salsa a parte a base di polpa di avocado frullata, qualche goccia di succo di limone e un filo di olio evo a crudo, perfetta per un tocco cremoso e rinfrescante.

Spuntini da gustare sotto al sole

Per gli spuntini in riva al mare, la frutta fresca servita a cubetti è una delle idee più comuni e dissetanti. Gli amanti del gelato, possono optare per un sorbetto o un gelato su stecco al gusto fresco di limone o menta. Chi, invece, cerca qualcosa di più particolare può provare il gelato preparato con il sale marino: una variante della gelateria artigianale che si sposa bene con l’atmosfera estiva in spiaggia, appagando i sensi a 360 gradi.

Un pasto in spiaggia è fatto anche di questi piccoli dettagli che rendono l’esperienza più originale e piacevole. Godersi ogni momento sotto il sole, con il sapore del mare e i propri cibi preferiti a portata di mano, è un piacere che nutre la mente e il corpo.