5 film da vedere sotto Natale

E anche questo Natale, ce lo siamo levati dalle….! Purtroppo ancora no, ma per sopperire ad abbuffate, parenti, pranzi e visite indesiderate di zii sconosciuti ecco cinque film da recuperare o rivedere in questo periodo di feste. Inutile dire i soliti titoli come una Poltrona per due che puntualmente verrà trasmesso la sera della vigilia o il Grinch di Ron Howard o ancora, Mamma ho perso l’aereo!

Titoli non esclusivamente sul Natale, ma film capaci di ricreare quell’atmosfera, da vedere nei pomeriggi tra un pasto e un altro e per godersi il riposo delle feste. Vediamoli insieme!

Vacanze di Natale (1983)

Per riprendere la citazione di inizio articolo, un must da dover rivedere sotto Natale. Film diretto da Carlo Vanzina e prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentis. Il cinepanettone per eccellenza con battute storiche e riproposte ancora oggi da un’intera generazione cresciuta con il titolo. Christian De Sica, Jerry Calà, Mario Brega, Claudio Amendola si riuniscono nella cornice di Cortina D’Ampezzo mettendo in scena stereotipi e una fotografia della società borghese italiana.

Nightmare Before Christmas (1993)

Tim Burton regala uno dei “cartoni” più amati di sempre. Che succede quando il re di Halloween, abituato a mostri e oscurità scopre la magia del Natale? Colonna sonora del mitico Renato Zero che vi farà cantare dall’inizio alla fine del film. Jack Skeleton scoprirà il calore, il colore e la gioia. Finalmente lo stupore che cercava. E poi una missione: sostituirsi a Babbo Natale e gestire i preparativi della festa più attesa da tutti i bambini.

A piedi nudi nel parco (1967)

Non proprio un film incentrato sul Natale, ma una commedia perfetta per il periodo. Robert Redford e Elizabeth Ashley stravolgono il loro matrimonio tra paure, incertezze, risate e lieto fine in una splendida cornice di una New York innevata. Regia di Gene Saks e tratta dall’omonima opera teatrale. Robert Redford è Mister Straight. Jane Fonda è la sua nuova moglie. Mentre l’estasi della luna di miele cede il passo alla realtà di sistemare le faccende domestiche in un appartamento di cinque piani, l’armonia del matrimonio si trasforma in una comica discordia.

Harry ti presento Sally (1989)

Harry, ti presento Sally è un film del 1989 diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. La pellicola narra la storia di Harry Burns (Billy Crystal), Sally Albright (Meg Ryan) e del loro profondo rapporto di amicizia, che poi si trasforma in amore. Negli Stati Uniti divenne un cult per poi arrivare anche in Europa. Due universitari fanno il viaggio in auto da Chicago a New York senza quasi conoscersi, anzi conoscendo solo una comune amica. Giunti al termine della corsa si salutano sperando di non vedersi più. Passano gli anni e si incontrano ciclicamente finché qualcosa accadrà. Un altra commedia deliziosa.

Parenti serpenti (1992)

Problemi in famiglia. Si sta per festeggiare il Natale e tutti i parenti si riuniscono per il tradizionale cenone. Trieste e suo marito Saverio, un carabiniere in pensione, hanno invitato proprio tutti. La psicologia in questo microcosmo un po’ provinciale e un po’ borghese si esterna in questo appuntamento che diventerà “velenoso”. Il problema principale sono i due vecchi che dovrebbero essere ospitati da uno dei figli, ma questi ultimi sono ben lungi dal desiderarlo. Mario Monicelli alla regia e sceneggiato di Susi Cecchi D’amico