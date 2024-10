Le 10 persone più influenti nella Storia

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History è un saggio pubblicato nel 1978 da Michael H. Hart, in cui l’autore stila una classifica delle persone che hanno maggiormente influenzato il corso della storia. Hart seleziona figure da vari campi—religione, scienza, politica e invenzioni—cercando di misurare l’impatto duraturo che queste personalità hanno avuto sull’umanità. Prendendo i primi 10 della lista di Hart, troviamo:

1. Maometto (570-632 d.C.) Fondatore dell’Islam, Maometto è stato non solo un leader religioso, ma anche un abile statista e stratega. Hart lo posiziona al primo posto per il suo enorme impatto sia sul mondo spirituale che politico. Sotto la sua guida, l’Islam si espanse rapidamente, influenzando la storia e la cultura del Medio Oriente e del mondo islamico. Il Corano, considerato la parola di Dio, ha reso Maometto una figura centrale per oltre un miliardo di musulmani in tutto il mondo.

2. Isaac Newton (1642-1727) Newton è uno dei più grandi scienziati della storia, grazie alle sue scoperte rivoluzionarie in fisica e matematica. La sua Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ha fondato le leggi del moto e della gravitazione universale, influenzando il pensiero scientifico e dando forma alla fisica classica. Oltre alla fisica, Newton ha dato contributi fondamentali alla matematica, in particolare attraverso lo sviluppo del calcolo infinitesimale.

3. Gesù Cristo (ca. 4 a.C. – 30 d.C.) Fondatore del cristianesimo, Gesù è venerato come il Figlio di Dio dai cristiani, che rappresentano la religione più diffusa al mondo, praticata da oltre 2,3 miliardi di persone. Il suo insegnamento sulla misericordia, l’amore e il perdono ha ispirato milioni di persone. Hart lo colloca al terzo posto poiché, pur essendo alla base del cristianesimo, è stato San Paolo a diffonderne la dottrina a livello globale.

4. Gautama Buddha (ca. 563-483 a.C.) Buddha, nato come Siddhartha Gautama, fondò il buddismo, una delle principali religioni e filosofie del mondo. Dopo aver raggiunto l’illuminazione, Buddha insegnò la via per liberarsi dalla sofferenza tramite la pratica della moderazione, della meditazione e della compassione. La sua influenza si è estesa in tutta l’Asia, influenzando il pensiero religioso e filosofico per oltre duemila anni.

5. Confucio (551-479 a.C.) Confucio è stato un filosofo cinese la cui etica e filosofia hanno plasmato la cultura cinese e dell’Asia orientale per secoli. Il confucianesimo, basato su principi di moralità, ordine sociale e rispetto per la gerarchia, ha avuto un impatto duraturo sulle società asiatiche. Le sue idee hanno influenzato non solo la filosofia, ma anche la politica e l’istruzione.

6. San Paolo (ca. 5-67 d.C.) San Paolo è stato fondamentale per la diffusione del cristianesimo nel mondo antico. Sebbene non abbia mai incontrato Gesù durante la sua vita, fu il suo lavoro missionario, le sue lettere e la sua capacità di adattare il messaggio cristiano a un pubblico non ebraico a rendere il cristianesimo una religione universale. Grazie a lui, il cristianesimo si è esteso oltre i confini della Palestina per abbracciare il mondo romano.

7. Ts’ai Lun (ca. 50-121 d.C.) Ts’ai Lun è accreditato con l’invenzione della carta in Cina nel 105 d.C. Prima di allora, i supporti scrittori erano rari e costosi, ma la carta ha reso possibile la diffusione della conoscenza a costi ridotti. L’impatto della sua invenzione è stato immenso, influenzando l’istruzione, la comunicazione e la conservazione del sapere in tutto il mondo, specialmente in Asia e successivamente in Europa.

8. Johann Gutenberg (ca. 1400-1468) Gutenberg è noto per aver perfezionato la stampa a caratteri mobili, rendendo la riproduzione di libri più veloce e meno costosa. Il suo contributo più celebre è la Bibbia di Gutenberg, ma la sua invenzione rivoluzionò la trasmissione del sapere e della cultura in Europa, contribuendo alla diffusione delle idee durante il Rinascimento e la Riforma protestante. Ha trasformato l’accesso alla conoscenza in maniera radicale.

9. Cristoforo Colombo (1451-1506) Colombo è celebre per aver aperto la strada alla colonizzazione europea delle Americhe con il suo viaggio del 1492. Sebbene non fosse il primo europeo ad arrivare nel Nuovo Mondo, le sue esplorazioni portarono all’espansione europea nelle Americhe, con effetti profondi sulla storia globale. Il suo impatto ha cambiato le dinamiche geopolitiche, culturali ed economiche del mondo intero.

10. Albert Einstein (1879-1955) Einstein ha rivoluzionato la fisica moderna con la sua teoria della relatività, che ha cambiato il nostro modo di comprendere lo spazio, il tempo e l’energia. Il suo famoso lavoro sull’equivalenza tra massa ed energia, espresso nella formula E=mc², è alla base della fisica nucleare. Oltre alla sua carriera scientifica, Einstein è stato un convinto pacifista e attivista, lasciando un’eredità che va oltre la scienza, fino alla filosofia e all’etica.