Nel cuore dei festival musicali in Romania: Untold.

Nel terzo episodio di Cartoline podcast, abbiamo voluto fare una pausa di respiro, passando dalla letteratura alla musica. Poco si sa infatti su un aspetto particolare della cultura romena: i moltissimi e diversissimi festival musicali, che riempiono l’intero anno e l’intera geografia del paese.

Il re di tutti è Untold Festival, la cui prossima edizione si svolgerà dal 7 al 10 agosto, a Cluj-Napoca, nel cuore della Transilvania.

Il festival è nato nel 2015, quando la città che lo ospita è stata nominata Capitale Europea della Gioventù – il resto è storia. Untold ha debuttato contando 60.000 partecipanti, che l’anno successivo sono diventati 300.000, grazie alla sua incredibile line-up internazionale. In pochissimo tempo, ha vinto il premio “Best Major Festival” agli European Festival Awards, scalando la vetta e affermandosi come uno dei più importanti appuntamenti musicali non solo in Romania, bensì nel continente.

Untold Festival.

“Nel cuore della Transilvania, prende vita un regno di musica e magia, dove i beat si trasformano in sinfonie e le notti si tingono di colori vibranti, di melodie. Benvenuti all’UNTOLD festival, dove il tempo perde significato e le possibilità sono infinite come le stelle nel cielo”.

Questo il biglietto da visita e la promessa. Ma Untold Festival, come anticipato, non è l’unico che si svolge in Romania. Si potrebbe dire che ce n’è uno per tutti i gusti, anche in vari momenti dell’anno. Una varietà e una celebrazione del ritmo e del suono in quanto tale, che dimostra un’attenzione che altrove manca e da cui bisognerebbe prendere spunto.

Di questo e altro vi parliamo nel terzo episodio di Cartoline, fuori su tutte le piattaforme.