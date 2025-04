Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: cos’è successo

Intorno alle 12:30 di ieri un grande blackout ha colpito la Spagna, con effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia. Nelle ultime ore, i primi segni di ripristino dell’energia sono arrivati in Spagna, anche se le cause dell’iniziale interruzione sono ancora incerte.

Cos’è accaduto

Un massiccio blackout ieri ha colpito la penisola iberica e per un po’ anche nel sud della Francia. Il caos si è rapidamente diffuso soprattutto in Spagna ed in Portogallo, mentre nel sud della Francia l’elettricità ha ripreso poco dopo. Le Le isole Baleari, Canarie, Ceuta e Melilla non sono invece state coinvolte.

Intorno alle 12:30 tutto si è fermato: i semafori si sono spenti, gli ospedali hanno smesso di ricevere elettricità, le linee telefoniche hanno smesso di funzionare. Il danno peggiore c’è stato nel settore ferroviario, dove molti pendolari hanno trascorso la notte nelle stazioni in attesa di un ripristino delle normali corse. Mentre in Francia tutto si è stabilizzato in poche ore, in Spagna ed in Portogallo la situazione è rimasta critica. Nella situazione di emergenza, le linee metropolitane sono state evacuate, gli aeroporti di Madrid e Lisbona hanno dovuto ricorrere ai generatori elettrici di emergenza, così come gli ospedali per sostenere i pazienti che hanno bisogno di rimanere attaccati a macchinari per la loro sopravvivenza.

Foto: Reuters

Il Primo Ministro portoghese Luis Montenegro e quello spagnolo Pedro Sánchez hanno espresso la loro preoccupazione per l’unicità dell’evento. Tuttavia ci hanno tenuto ad incoraggiare i cittadini, promettendo un duro lavoro durante la scorsa nottata per ripristinare al meglio ed al completo la rete elettrica.

Le conseguenze del blackout nei Paesi colpiti

L’impegno istituzionale del Portogallo e della Spagna dà i primi frutti. In Spagna circa il 99% della rete elettrica è ora ripristinata. Ad annunciarlo il gestore nazionale di elettricità Red Eléctrica che starebbe lavorando sodo per tornare alla normalità. In Portogallo invece la rete elettrica è già tornata quasi totalmente nella notte: oltre 6,2 milioni di abitazioni su 6,5 milioni hanno nuovamente elettricità.

Un intervento così veloce è stato possibile grazie all’interconnessione con la Francia e con il Marocco. In merito a questo, il Presidente spagnolo Sánchez ha voluto ringraziare pubblicamente i due Paesi che hanno permesso una cooperazione efficiente e tempestiva.

Nonostante i miglioramenti nel ripristino dell’elettricità, disagi causati dall’improvviso blackout rimarranno ancora per alcuni giorni. In Spagna è stata annunciata la sospensione del servizio ferroviario suburbano Rodalies fino a lunedì, non potendo garantire il flusso del traffico a causa dell’instabilità elettrica. A Madrid i trasporti hanno ripreso prontamente a funzionare. Per favorire un flusso nella mobilità, nella giornata di oggi a Madrid è garantita la gratuità tutte le linee della compagnia di autobus urbana EMT e degli autobus interurbani.

Stando alle parole del Primo Ministro Sánchez, non si conoscono ancora le cause di questo grande blackout che ha coinvolto Francia, Spagna e Portogallo. L’ipotesi più accreditata per ora è quella di un fenomeno atmosferico raro probabilmente legato a tempeste geomagnetiche o oscillazioni estreme nelle linee di alta tensione. Questo potrebbe causato un’improvvisa destabilizzazione del sistema elettrico europeo. Non c’è nessuna pista ufficiale che possa ricondurre a cyber attacchi. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso per capire le origini del disagio e poterne evitare di nuovi in futuro.