Tim Data Room – Sanremo 2020 | Mariano Tredicini: “I dati come elemento fondamentale del Festival”

Il Festival di Sanremo è anche dati, engagement e classifiche social, tutto quello che succede sul web durante la giornata e le serate della kermesse. Anche quest’anno a fornire tutti i dati è Tim Data Room.

Sanremo 2020 è nel pieno della gara, tra Big e Nuove Proposte il pubblico ha avuto modo di ascoltare le canzoni scelte da Amadeus per questa 70esima edizione.

Un festival dei record con numeri che non si registravano da anni.

Ma nel 2020 il Festival non è solo dati auditel ma soprattutto dati web, analisi social e data monitoring.

Tutti i commenti, le reazioni e le discussioni che si accendono durante la settimana più movimentata per il mondo della musica italiana. Un’enorme quantità di dati elaborati dalla Tim Data Room che con i suoi strumenti approfonditi riesce a dare una panoramica dettagliata di artisti, hashtag e preferenze raccolte da tutti i social.

La Tim Data Room è diretta da Mariano Tredicini, responsabile Social Platforms e Data Analyst, l’abbiamo intervistato per conoscere più da vicino i dati che ruotano attorno al Festival di Sanremo.

Tra il momento più twittato, come l’esibizione di Elettra Lamborghini, passando per i più menzionati in rete fino alla proposta di istituire una “giuria Social” al Festival di Sanremo. Ecco la nostra intervista.

I DATI DEL FESTIVAL



La prima serata



Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 si registrano 435,3k tweet con l’hashtag ufficiale #Sanremo20 20;

20; L’hashtag più utilizzato su Twitter con #Sanremo2020 nella prima serata del Festival è #Sanremo70, con 36,9k tweet;

I primi 10 hashtag più utilizzati su Twitter con # Sanremo2020 nella prima serata del Festival sono: #Sanremo70, # AchilleLauro , #Sanremo20, # FestivalDiSanremo, # RulaJebreal, #Sanremo, #TizianoFerro, #Amadeus, # tvtalk, #dilettaleotta ;

più utilizzati su Twitter con Sanremo2020 nella prima serata del Festival sono: ; Nella prima serata del Festival i cantanti in gara più menzionati in rete sono: Achille Lauro, Rita Pavone, Diodato, Elodie .

in rete sono: . Le parole più cercate su Google dagli Stati Uniti, in relazione al Festival di Sanremo, sono: RaiPlay , Diletta Leotta , Tiziano Ferro e Achille Lauro ;

, , e ; Tra le nuove proposte, l’artista più menzionato in rete è il gruppo Eugenio in Via Di Gioia ;

; L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2020 è stato tra le 22:17 e le 22:18 con 4,9k tweet in 1 minuto , durante la performance di Achille Lauro .

, . Tra gli argomenti correlati al Festival in crescita su Google troviamo: l’abito di Diletta Leotta, Matteo Costanzo, Micaela Ramazzotti, chi è Rula Jebreal e l’età di Irene Grandi.

La seconda serata