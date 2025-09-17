Hyundai Motor Group presenta innovazioni per intelligenza artificiale, robotica e mobilità allo ZER01NE DAY 2025

Il 17 settembre 2025, Hyundai Motor Group presenta ZER01NE Day 2025, un festival che celebra le idee innovative e la creatività dei talenti del Gruppo e non solo. Lo ZER01NE Day si svolgerà fino al 21 settembre presso l’Hub Hyundai Seongsu di Seoul, un hub destinato a diventare un punto di contatto con i clienti del Brand in vista della loro esperienza futura.

Il tema fulcro dell’evento sarà “ZER01NE 0RB1T”, che simboleggia come creator, startup e dipendenti del Gruppo si muovono seguendo le rispettive orbite, continuando però a interagire tra loro, con l’obiettivo di ridefinire il modo in cui la creatività può plasmare l’innovazione, attraverso l’intelligenza artificiale, la robotica, la mobilità e persino esplorare la nuova frontiera dello spazio.

“ZER01NE Day è un palcoscenico dove i partecipanti possono sperimentare liberamente e affrontare nuove sfide” Ha dichiarato Kyuseung Keith Noh, Vice President and Head of ZER01NE di Hyundai Motor Group. “Attraverso questo festival vogliamo presentare i risultati innovativi frutto del talento dei creativi di ZER01NE e condividere le loro visioni sperimentali e d’avanguardia con il pubblico”.

Innovazione in mostra: i progetti curati dai creator

L’edizione di quest’anno presenta otto progetti guidati da creator che esplorano come l’intelligenza artificiale e la robotica stiano trasformando la nostra vita e la mobilità. Tra i partecipanti: Collective Bremen Musicians, trasforma il suono dei segnali satellitari in dati che muovono oggetti scultorei nello spazio. System Design LAB, mette in mostra sei robot che assemblano e smontano sedie. Psients x Jeffrey Jehwan Kim, un progetto che mostra batteri che trasformano i vinili attraverso processi biochimici. Gijeong Goo + Seongil Choi, mostra esperienze sensoriali in uno spazio modellato sull’interno di un veicolo autonomo. Younggak Cho, esplora narrazioni sulla mobilità basate su un convoglio autonomo.

ZER01NE LAB: co-creazione tra arte e business

Inoltre, lo ZER01NE Lab, che nasce da una collaborazione tra creator e i team di Hyundai e Kia, presenterà diversi progetti, tra cui: Lunar Commons City che immagina una vita futura sulla Luna e l’espansione urbana in collaborazione con il team L Project di Hyundai. Parallel City che indaga le intersezioni tra automobili, architettura e spazi abitativi, con al centro la Kia PV5, sviluppata con il team Future Business Planning di Kia. Room No. Α che reinterpreta Kia PV5 come uno spazio futuristico per le nuove Generazioni, co-creato con il team MSV Engineering Solutions di Hyundai.

Un’iniziativa appena lanciata, ZER01NE Lab Ignite, presenta inoltre GenAI in Mobility, un progetto interattivo sviluppato dalla collaborazione dei dipendenti Hyundai e Kia sotto il nome del team “PromptOn”. I visitatori possono sperimentare come l’intelligenza artificiale generativa evolva da semplice strumento a vero e proprio partner nell’ambiente di guida.

Le startup e l’open innovation

Accanto a queste iniziative guidate dai creator, sei startup innovative presenteranno le loro tecnologie rivoluzionarie, fra queste: Mobinn che produce robot autonomi per la consegna, ROAI che lavora sull’automazione robotica dei processi basata su AI, 3ISolution che realizza soluzioni per l’analisi di componenti tramite neutroni, Narnia Labs che sviluppa piattaforme di design generativo basate su AI, Omelet che si occupa di piattaforme decisionali guidate dall’intelligenza artificiale e Softberry che sviluppa soluzioni per ricarica, pagamento e gestione dei veicoli elettrici

Infine, partecipano all’esposizione anche cinque startup internazionali affiliate a Hyundai CRADLE, hub globale di open innovation di Hyundai Motor Group. CRADLE è attivo in cinque paesi – Stati Uniti, Germania, Israele, Cina e Singapore – per identificare e collaborare con startup più promettenti in tutto il mondo.