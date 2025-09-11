Hyundai al Salone Auto Torino 2025: anteprima italiana per IONIQ 9

Hyundai partecipa al Salone Auto Torino 2025, in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre, portando nel cuore del capoluogo piemontese la propria visione per una mobilità innovativa – emozionante e a misura di persona – rappresentata da una selezione di modelli elettrici che stanno tracciando nuove strade nel panorama automobilistico mondiale. La manifestazione, che trasforma il centro della città in un’esposizione diffusa e accessibile, sarà infatti occasione di due anteprime nazionali per Hyundai, per permettere al pubblico di entrare in contatto con lo spirito del Brand.

Protagonista dell’allestimento sarà IONIQ 9, inedito SUV di grandi dimensioni che coniuga una spaziosità da prima della classe e un linguaggio stilistico estremamente originale con lo stato dell’arte della tecnologia EV, esaltata ancor più da una performance aerodinamica di riferimento (Cx 0,259). Il suo debutto nazionale avverrà proprio a Torino,offrendo la prima occasione di ammirare il nuovo modello dal vivo a poche settimane dall’arrivo negli showroom. Caratterizzata da un design distintivo e da un’attenzione particolare a qualità, comfort e innovazione, IONIQ 9 rappresenta appieno la visione di Hyundai di una mobilità avanzata, sicura e connessa.

Lo stand di Hyundai sarà anche una celebrazione della libertà creativa e visionaria grazie a una sorpresa che verrà svelata al pubblico venerdì 26 alle ore 9:30. Andando oltre i confini del design automobilistico convenzionale, farà la sua prima apparizione in Italia una speciale concept car che fonde influenze dal mondo dei videogame con un alto livello di personalizzazione, per rompere gli schemi e accendere la creatività.

Al Salone Auto Torino, Hyundai offrirà inoltre ai visitatori la possibilità di mettersi al volante di due iconici modelli, per scoprirne tutte le tecnologie all’avanguardia e provare in prima persona il piacere di guida tipico delle auto del Brand: IONIQ 5 N Line, con dettagli di design sportivi che richiamano il mondo delle alte prestazioni, e INSTER Cross, il city SUV 100% elettrico dalla vocazione outdoor. Per effettuare i test-drive, basterà registrarsi sul sito Hyundai alla pagina dedicata all’iniziativa.

“La partecipazione di Hyundai al Salone Auto Torino rappresenta un ulteriore momento di consolidamento della nostra presenza sul territorio italiano, nonché un’occasione ideale per permettere al pubblico di toccare con mano la nostra visione che va oltre gli schemi tradizionali della mobilità. Le anteprime italiane di IONIQ 9 e di una sorprendente concept car renderanno questo evento ancora più emozionante, per noi come per i visitatori”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

Con la presenza al Salone Auto Torino 2025, Hyundai conferma il proprio ruolo da leader nel panorama della mobilità anche in Italia, portando avanti una visione che mette al centro le persone attraverso tecnologia, sicurezza e comfort allo scopo di migliorare la vita di ogni giorno.