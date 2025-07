La dinastia Al-Senussi: Da oppressi a oppressori libici.

La dinastia Senussi ha rappresentato un pilastro spirituale e politico nel contesto libico dal XIX secolo fino alla metà del XX secolo. Il ruolo della confraternita Senussi nella resistenza all’espansione coloniale italiana è stato fondamentale per costruire il consenso che poi, successivamente alla repressione violenta degli anni ’20 e ’30 e all’occupazione italiana, condusse i Senussi ad occupare il centro del potere politico una volta proclamata l’indipendenza della Libia nel 1951.

Origini della dinastia Senussi

La dinastia Senussi nacque nel 1837 come movimento religioso sufi fondato da Muhammad ibn Ali al-Sanusi, noto come il Gran Senussi. Il movimento si proponeva di riformare l’Islam nordafricano, promuovendo il ritorno alla purezza delle origini e opponendosi sia all’influenza ottomana corrotta sia all’ingerenza europea. Il Senussismo si diffuse rapidamente in Cirenaica e nel Fezzan grazie a una rete di zawiya (scuole religiose) che divennero anche centri di potere sociale e politico.

Con l’invasione da parte dell’Italia nel 1911 della Libia, strappata all’Impero Ottomano con la Guerra Italo-Turca, iniziò la resistenza armata all’invasore italiano che conquistò effettivamente il territorio libico solo dopo una lunga guerra alla tenace resistenza locale. I Senussi da questa resistenza emersero come guida della resistenza libica, soprattutto in Cirenaica. Già durante la Prima Guerra Mondiale, la confraternita Senussi, sotto la guida di Ahmad al-Sharif al-Sanusi, combatté contro le truppe britanniche e italiane, ricevendo sostegno logistico e morale dall’Impero Ottomano e dalla Germania.

La lotta contro il fascismo

Con l’ascesa al potere di Benito Mussolini nel 1922, la politica coloniale italiana in Libia divenne sempre più aggressiva. Il regime fascista intendeva trasformare la Libia in una colonia di popolamento, costringendo la popolazione indigena alla sottomissione totale. La reazione italiana fu brutale: interi villaggi furono distrutti, le popolazioni nomadi deportate nei campi di concentramento (notoriamente quello di El Agheila), e le terre confiscate.

La figura chiave della resistenza fu Omar al-Mukhtar, noto come “il Leone del Deserto”, comandante militare della resistenza senussita dal 1923 fino alla sua cattura nel 1931. Egli guidò una guerriglia efficace contro le truppe italiane, sfruttando la conoscenza del territorio e il sostegno popolare. La cattura e l’impiccagione pubblica di al-Mukhtar nel 1931 da parte degli italiani segnò un momento cruciale ma non la fine della resistenza.

Durante questo periodo, Idris al-Senussi, nipote del fondatore della confraternita, giocò un ruolo diplomatico decisivo. Rifugiatosi in Egitto nel 1922 per sfuggire alla repressione, lavorò per mantenere viva la causa libica presso le potenze europee e arabe.

Dal Cairo, Idris stabilì contatti con ambienti politici e religiosi arabi, cercando di internazionalizzare la questione libica. La sua visione si differenziava da quella puramente militare dei suoi predecessori: comprese che la sopravvivenza della leadership senussita e del futuro della Libia passava attraverso una sapiente gestione delle relazioni internazionali. Durante gli anni ’30, pur mantenendo viva la resistenza morale alla colonizzazione italiana, lavorò per ottenere riconoscimenti politici presso la Lega Araba nascente e i governi occidentali.

La Seconda Guerra Mondiale e la fine del dominio italiano

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale segnò una svolta. La Cirenaica divenne teatro di scontri tra le truppe dell’Asse, Italia e Germania, e quelle alleate principalmente britanniche. Idris al-Senussi decise di allearsi con il Regno Unito: formò il Libyan Arab Force, nota come Forza Senussi, composta da volontari libici che combatterono al fianco degli inglesi contro gli italiani e i tedeschi. Questa alleanza non fu solo militare ma anche politica: gli inglesi promisero che, in caso di vittoria, avrebbero sostenuto la causa dell’indipendenza libica. Con la sconfitta delle forze dell’Asse in Nord Africa nel 1943, l’Italia perse definitivamente il controllo sulla Libia.

Dall’amministrazione britannica all’indipendenza

Dal 1943 al 1951, la Libia fu amministrata dagli Alleati: la Cirenaica e la Tripolitania sotto controllo britannico, il Fezzan sotto controllo francese. In questo periodo, Idris al-Senussi lavorò per l’unificazione del paese e per ottenere il riconoscimento internazionale. Grazie alla sua credibilità politica e religiosa, riuscì a guadagnarsi il consenso delle tribù libiche e delle potenze straniere.

La diplomazia di Idris fu pragmatica: accettò temporaneamente l’amministrazione britannica della Cirenaica pur di assicurare un futuro indipendente alla Libia. Parallelamente, avviò un’intensa attività di lobbying presso le Nazioni Unite dopo il 1945, sostenendo il principio di autodeterminazione dei popoli colonizzati. Il suo stile moderato, religioso ma politicamente flessibile, gli guadagnò la fiducia dei britannici e la neutralità benevola di francesi e americani. Questo capitale diplomatico sarebbe stato decisivo nel 1951, quando l’ONU appoggiò la creazione di uno stato unitario libico sotto la guida del sovrano senussita.

Il 24 dicembre 1951, la Libia divenne uno stato indipendente sotto forma di monarchia costituzionale con Idris I re di Libia. Era la prima volta che un paese africano otteneva l’indipendenza attraverso un processo negoziale e non armato, sebbene fondato su decenni di resistenza.

La dinastia Senussi ha avuto un ruolo fondamentale nella storia moderna della Libia. Non solo ha rappresentato un simbolo spirituale e morale durante la colonizzazione, ma ha saputo adattarsi alle dinamiche geopolitiche del XX secolo, fungendo da guida per la resistenza e, infine, per la nascita dello stato libico. La lotta contro il regime fascista italiano è un capitolo emblematico di questa storia: un esempio di resistenza popolare e religiosa che ha saputo trasformarsi in leadership politica. La figura di Omar al-Mukhtar resta oggi un’icona della lotta anticoloniale, mentre quella di Idris I testimonia la complessità del passaggio dalla spiritualità sufi al potere statuale.