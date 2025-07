La Libia, la Turchia e l’Italia: un territorio al centro dei rapporti italo turchi

Storicamente la Libia è stato un territorio da sempre conteso da Italia e la moderna Turchia. Questo confronto, culminato nella guerra italo-turca del 1911-1912, ha rappresentato uno dei momenti cruciali dell’espansione coloniale italiana e uno degli ultimi episodi dell’agonia imperiale ottomana nel Nord Africa. Analizzare la contesa sulla Libia significa comprendere le dinamiche del colonialismo europeo, le fragilità dell’Impero ottomano e l’origine di molte delle tensioni che ancora oggi attraversano il paese.

Dal XVI secolo, le coste libiche passarono sotto il controllo dell’Impero Ottomano, che suddivise il territorio in tre province principali, la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan. Nonostante la sovranità formale ottomana, il controllo del territorio interno era spesso limitato. Le tribù locali e le città costiere godevano di ampia autonomia. Dal 1711 al 1835, la dinastia dei Karamanli governò Tripoli in semi-indipendenza, finché gli Ottomani ristabilirono un’amministrazione diretta. Questa instabilità offrì agli europei un pretesto per esercitare pressioni politiche ed economiche, approfittando anche del declino dell’autorità ottomana in Africa.

L’Italia, unificatasi nel 1861, entrò tardi nella corsa coloniale rispetto a Francia e Regno Unito. Dopo la sconfitta di Adua in Etiopia, Roma cercò di riscattare il proprio prestigio coloniale mirando a una regione vicina, meno militarmente organizzata e già sotto debole controllo ottomano: la Libia.

La Guerra Italo-Turca (1911-1912)

Il 29 settembre 1911, l’Italia dichiarò guerra all’Impero Ottomano, con il pretesto di proteggere i cittadini italiani residenti in Tripolitania. In realtà, l’invasione era pianificata da tempo. Nel 1912, con il Trattato di Losanna, l’Impero Ottomano cedette formalmente alla sovranità italiana Tripolitania e Cirenaica, pur mantenendo alcuni legami religiosi e simbolici con le popolazioni musulmane locali. Nonostante la vittoria formale, l’Italia non ottenne un controllo reale del territorio libico fino agli anni ’30. Le popolazioni locali, soprattutto in Cirenaica sotto la guida del movimento senussita, continuarono a opporsi all’occupazione.

Dalla guerra Italo-Turca al legame tra la Libia, la Turchia di Erdogan e l’Italia

Negli ultimi anni, la Turchia ha giocato un ruolo di crescente rilevanza nel panorama geopolitico del Mediterraneo, e uno dei teatri principali di questa espansione è stato senza dubbio la Libia. La crisi libica, esplosa nel 2011 con la caduta del regime di Mu’ammar Gheddafi, ha aperto una lunga fase di instabilità, frammentazione e conflitto tra diverse fazioni locali e attori internazionali. In questo contesto, l’intervento turco ha assunto un’importanza cruciale, sia per i suoi effetti militari immediati sia per le sue implicazioni strategiche a lungo termine. Dopo il rovesciamento di Gheddafi, la Libia è sprofondata in una guerra civile che ha visto contrapporsi due governi principali, Il Governo di Accordo Nazionale (GNA) con sede a Tripoli, riconosciuto dall’ONU e sostenuto principalmente da Turchia, Qatar e Italia; e il Governo di Tobruk, sostenuto dal generale Khalifa Haftar e appoggiato da Egitto, Russia, Francia ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2019, la situazione ha raggiunto un punto critico quando Haftar ha lanciato un’offensiva su Tripoli. In risposta, la Turchia è intervenuta militarmente a fianco del GNA, ribaltando l’esito del conflitto.

L’intervento turco e il sostegno italiano: motivazioni e interessi strategici

L’interesse turco, appoggiato dall’Italia, in Libia è multidimensionale: i) Energia e confini marittimi, nel 2019, Ankara e Tripoli hanno firmato un memorandum d’intesa per la delimitazione delle zone economiche esclusive (ZEE) nel Mediterraneo. Questo accordo consente alla Turchia di rivendicare diritti su ampie aree marine ricche di gas naturale, sfidando le rivendicazioni di Grecia e Cipro; ii) influenza politica e militare: esercitare un’influenza sulla Libia consente ad Ankara, e indirettamente a Roma con cui il dossier è aperto, di proiettare potere dei due paesi nel Nord Africa e nel Mediterraneo centrale a discapito di Egitto, Francia e Russia; infine iii) aspetti economici, La Turchia e l’Italia mirano ad ottenere contratti infrastrutturali e ricostruzione postbellica, nonché a rafforzare i legami commerciali con le regioni sotto il controllo del GNA.

Sebbene l’intervento turco con il sostegno italiano abbiano rafforzato la posizione del GNA e contenuto l’avanzata di Haftar, la situazione politica libica rimane fragile. La fragilità delle istituzioni politiche libiche dipendono da una serie di fattori che vanno dalla frammentazione continua del paese, con l’assenza di un governo realmente unitario, fino alla resistenza interna alla presenza turca e italiana, in particolare nelle regioni orientali e meridionali del paese che sono sostenute dalle altre potenze internazionali come la Russia e l’Egitto.

L’influenza della Turchia sulla Libia rappresenta uno dei casi più emblematici della nuova politica estera assertiva di Ankara. Il paese ha saputo sfruttare una combinazione di strumenti militari, politici ed economici per garantirsi una posizione chiave nel Mediterraneo centrale. Tuttavia, questa strategia comporta rischi considerevoli e suscita forti resistenze, rendendo la Libia un campo di prova cruciale per le ambizioni regionali della Turchia.