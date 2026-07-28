Birra artigianale, dieci anni dopo la legge: mille produttori, ma la sfida ora è crescere
David Marini
- Food, Wine & Distilleria

Birra artigianale, dieci anni dopo la legge: mille produttori, ma la sfida ora è crescere

La definizione del 2016 ha protetto l'indipendenza e processo produttivo. Il comparto conta 1.008 microbirrifici e brewpub, ma rappresenta ancora il 2,2% della produzione nazionale.

Birra artigianale, dieci anni dopo la legge: mille produttori, ma la sfida ora è crescere

La definizione del 2016 ha protetto l'indipendenza e processo produttivo. Il comparto conta 1.008 microbirrifici e brewpub, ma rappresenta ancora il 2,2% della produzione nazionale.
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Food, Wine & Distilleria - 28 Luglio 2026

di David Marini

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