Ieri, presso la Casa del Cinema, si è svolta la prima giornata dedicata al cinema Ucraino e che proseguirà nella giornata di sabato e domenica sempre nel famoso cinema situato dentro Villa Borghese. “Giornate del Cinema Ucraino a Roma” è un evento culturale che unisce attraverso il linguaggio dell’arte cinematografica organizzato dall’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana, dall’Agenzia Statale d’Ucraina per il Cinema, dal Ministero Affari Esteri d’Ucraina, dall’ONG “UkrKinoFest”, dalla Fondazione Julia Ignatchenko e dalla Casa del Cinema a Roma.

Il programma

Ieri il primo lungometraggio proiettato è stato “Luna di Miele” della regista Zhanna Ozirna. Una spaccato sulla attuale situazione con un occhio intimo e delicato in cui due novelli sposi, trascorrono la luna di miele nel loro nuovo appartamento. All’alba del 24 febbraio 2022, vengono svegliati da potenti esplosioni fuori dalla finestra che preannunciano l’inizio dell’occupazione russa. Esplorando le dinamiche relazionali, le paure e i drammi della coppia il lungometraggio restituisce un’immagine inedita della guerra in Ucraina, lontana dalle rappresentazioni ufficiali e incentrata sull’esperienza personale delle vittime, la cui quotidianità è costantemente minacciata.

IL 7 dicembre la giornata parte alle 15.00 con Eravamo Reclute di Liubomyr Levytskyi e chiuderà alle 21.20 con Io, “Pobieda” e Berlino della regista Olha Riashyna. Eventi previsti anche per domenica 8 dicembre in cui oltre ad altre due proiezioni , alle 17.10 ci sarà anche un panello di discussione con tema principale la Coproduzione con l Ucraina: sfide e opportunità. Diversi quindi i film proposti al pubblico italiano per far conoscere la cinematografia Ucraina in tutta la sua bellezza. L’ultima proiezione sarà «CULTURE VS WAR.

Serhii Mykhalchuk» «CULTURE VS WAR. Akhtem Seitablaiev» «CULTURE VS WAR.Kostiantyn e Vlada Liberovy» di Kadim Tarasov. Il lungometraggio “Culture vs War” è una documentazione delle storie degli eroi, delle prove e della visione del mondo in prima persona. Il lungometraggio del progetto, oltre agli eroi dei romanzi cinematografici, include: Mykhaylo Illienko (regista cinematografico, volontario), Dmytro Linartovych (attore, difensore delle Forze armate dell’Ucraina), Yevhen Nyshchuk (attore, difensore delle Forze armate dell’Ucraina) e Yaroslav Pilunskyi (direttore della fotografia, difensore delle Forze armate dell’Ucraina) e altri.