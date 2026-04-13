La svolta in Ungheria: finisce l’era Orbán, vince Péter Magyar

Le elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile 2026 hanno segnato un passaggio storico: dopo 16 anni al potere, Viktor Orbán è stato sconfitto dal leader dell’opposizione Péter Magyar, che guiderà il Paese con il suo partito Tisza.



La vittoria di Magyar è stata netta e, per molti osservatori, sorprendente: il suo partito ha ottenuto una maggioranza dei due terzi in Parlamento. L’affluenza è stata tra le più alte della storia recente del Paese, segno di un voto percepito come decisivo .

Il risultato rappresenta molto più di un cambio di governo: è la fine di un sistema politico costruito da Orbán in oltre un decennio, spesso definito “illiberale”, e un possibile riavvicinamento dell’Ungheria all’Unione Europea .

Nel suo discorso di vittoria, Magyar ha parlato di “nuova era” e di un’Ungheria che torna pienamente europea, promettendo lotta alla corruzione, riforme dello Stato e ricostruzione dei rapporti con Bruxelles



Chi è Péter Magyar: dall’interno del sistema alla sua caduta

La storia di Péter Magyar è, per molti versi, quella di un uomo cresciuto dentro il potere e poi diventato il suo principale avversario.

Nato a Budapest nel 1981, Magyar proviene da una famiglia profondamente inserita nelle istituzioni ungheresi. La madre è stata giudice dell’Alta Corte, e il nonno una figura influente dell’apparato statale: un ambiente che lo avvicina fin da giovane al cuore del sistema politico e giuridico del Paese. Dopo gli studi in legge, il suo percorso sembra inizialmente destinato a rimanere dentro quell’élite.

Per anni, infatti, Magyar è parte del mondo costruito da Viktor Orbán. Non è solo una vicinanza politica: è anche personale. Il suo matrimonio con Judit Varga, ministra e figura chiave del governo, lo colloca al centro dell’establishment legato al partito Fidesz.

Poi arriva la rottura.

È il 2024 quando Magyar rompe pubblicamente con il sistema di potere di Orbán. Una frattura che non è graduale né silenziosa: al contrario, si consuma in modo netto, accompagnata da accuse pesanti. Magyar denuncia apertamente corruzione, abuso di potere e un meccanismo politico sempre più chiuso e autoreferenziale. La sua trasformazione è rapida e radicale: da insider a oppositore.

Quello che colpisce, però, è la velocità con cui riesce a costruire un’alternativa. In pochi mesi dà vita a un nuovo progetto politico, il partito Tisza, e inizia a girare il Paese con uno stile diretto, quasi da campagna permanente. Il suo messaggio intercetta un malcontento diffuso: non solo tra gli elettori tradizionalmente contrari a Orbán, ma anche tra molti che per anni avevano sostenuto il governo.

Magyar non si presenta come una rottura totale con il passato, e forse è proprio questo uno degli elementi della sua forza. Mantiene un linguaggio patriottico e alcune posizioni conservatrici, ma le combina con una promessa di cambiamento netto: più trasparenza, meno corruzione, un rapporto più solido con l’Unione Europea. È una proposta ibrida, difficile da incasellare, che riesce però ad allargare il suo consenso ben oltre i confini tradizionali dell’opposizione.

La sua vittoria elettorale, arrivata nel 2026, ha così il sapore di un passaggio storico ma anche personale. Non è soltanto la fine dell’era Orbán: è il successo di qualcuno che quell’era l’aveva vissuta dall’interno, contribuendo – almeno in parte – a costruirla.

Ed è proprio questo a rendere la sua figura così particolare: Péter Magyar non è un outsider nel senso classico del termine. È, piuttosto, un protagonista del sistema che ha scelto di metterlo in discussione — e che, alla fine, è riuscito a cambiarlo, almeno a parole. Vedremo..