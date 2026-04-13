Negoziati Usa-Iran falliti: Hormuz e nucleare congelano la crisi

Il fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran segna un passaggio delicato nella crisi mediorientale, non tanto perché interrompe un dialogo già fragile, ma perché lascia irrisolti i nodi centrali del confronto e congela una situazione già altamente instabile.

I colloqui, tenuti a Islamabad con la mediazione del Pakistan, si sono conclusi senza un accordo. A ufficializzarlo è stato il vicepresidente americano JD Vance, che ha parlato apertamente di un mancato impegno iraniano sul dossier nucleare, in particolare sull’abbandono definitivo di qualsiasi ambizione militare.

Dal lato iraniano, la lettura è opposta. Teheran attribuisce il fallimento alle “richieste irragionevoli” avanzate da Washington, che avrebbero incluso non solo limitazioni sul programma nucleare, ma anche condizioni legate al controllo dello stretto di Hormuz e ad altri aspetti strategici del confronto regionale.

Il risultato è uno stallo che non si limita al piano diplomatico. Secondo fonti vicine alle autorità iraniane, senza un accordo non ci sarà alcun cambiamento nella gestione dello stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici globali.

Si tratta di un elemento centrale. Attraverso Hormuz transita una quota significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas, e la sua stabilità è direttamente legata all’andamento dei mercati energetici. Il fatto che Teheran leghi esplicitamente la situazione dello stretto all’esito dei negoziati indica che il controllo di questa rotta resta una leva strategica nel confronto con Washington.

I colloqui, peraltro, si inserivano in un contesto già complesso. Dopo settimane di escalation militare, era stata raggiunta una tregua fragile, sostenuta proprio dalla prospettiva di un dialogo diretto tra le parti. Il mancato accordo non rompe formalmente questo equilibrio, ma ne indebolisce le basi.

Dal punto di vista negoziale, i nodi restano quelli già noti, ma resi più rigidi dal contesto di guerra. Da un lato, gli Stati Uniti chiedono garanzie vincolanti sul programma nucleare iraniano. Dall’altro, Teheran pretende la revoca delle sanzioni economiche e lo sblocco di ingenti asset finanziari congelati all’estero, stimati in decine di miliardi di dollari.

A questi elementi si aggiungono questioni più recenti e direttamente legate al conflitto in corso: la sicurezza delle rotte marittime, il ruolo degli attori regionali e la gestione degli equilibri militari nel Golfo.

Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dalla diversa percezione del tempo negoziale. Da Washington arriva l’idea di un’offerta “finale”, accompagnata dalla pressione politica e militare. Da Teheran, invece, emerge una posizione più attendista: nessuna fretta di riaprire i colloqui e nessuna aspettativa di un accordo rapido, soprattutto dopo un primo round considerato interlocutorio.

Questa asimmetria riflette una differenza più ampia nella strategia delle due parti. Gli Stati Uniti sembrano puntare su una combinazione di pressione e negoziato per ottenere concessioni rapide. L’Iran, al contrario, appare orientato a prolungare il confronto, mantenendo margini di manovra sia sul piano militare sia su quello diplomatico.

Nel frattempo, la situazione sul terreno resta instabile. Il cessate il fuoco, già fragile, è esposto a continue tensioni, mentre episodi militari e operazioni indirette continuano a verificarsi nella regione. In assenza di un accordo, ogni incidente rischia di avere un impatto amplificato.

Va inoltre considerato il ruolo degli attori terzi. Il Pakistan ha cercato di facilitare il dialogo, mentre altri Paesi osservano con attenzione l’evoluzione dei negoziati, consapevoli che la stabilità della regione ha implicazioni dirette sul piano energetico e commerciale globale.

Nel complesso, il fallimento dei colloqui non rappresenta una rottura definitiva del canale diplomatico, ma ne evidenzia i limiti strutturali. Le posizioni restano distanti, la fiducia reciproca è minima e il contesto militare rende più difficile qualsiasi compromesso.

In questo scenario, lo stallo negoziale si traduce in una prosecuzione del confronto su altri piani. La leva energetica, la pressione militare e la gestione delle alleanze regionali diventano strumenti centrali in una dinamica che, almeno nel breve periodo, appare destinata a proseguire senza una soluzione condivisa.