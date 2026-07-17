MPS-Banco BPM, l’alternativa più lineare ma ancora senza prezzo

L’offerta Intesa trasferisce a un acquirente di scala europea un perimetro di elevato valore, ma richiede agli azionisti MPS di accettare un premio iniziale contenuto e un’architettura regolamentare complessa. L’ipotesi Banco BPM preserva maggiormente il franchise e presenta complementarità territoriali e industriali più immediate, ma resta una proposta preliminare priva di prezzo. Il mercato non ha scelto Banco BPM: sta segnalando che il corrispettivo iniziale di Intesa non esaurisce il valore delle alternative disponibili.

La premessa corretta: il procedimento è avviato, l’adesione non è ancora aperta

L’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena non è fallita e non è stata formalmente respinta. Intesa ha effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 102 del TUF e ha depositato il Documento di Offerta presso Consob; il periodo di adesione, tuttavia, non è ancora iniziato ed è atteso tra la fine di settembre e dicembre 2026. Il 16 luglio il consiglio di amministrazione di MPS ha formulato osservazioni preliminari severe sul prezzo, sulle sinergie e sui rischi regolamentari, dichiarando nello stesso tempo di proseguire l’esame dell’Opas e gli approfondimenti sulla proposta di Banco BPM. Il CdA non decide se cedere il controllo: formula le proprie valutazioni, mentre la decisione finale sull’adesione spetterà agli azionisti.

Intesa offre 1,6 azioni proprie più 1 euro in contanti per ogni azione MPS. Alla data dell’annuncio, il corrispettivo ammontava per la banca senese a circa 30,6 miliardi di euro e incorporava un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del 5 giugno. Secondo il campione di operazioni comparabili selezionato da MPS e dai suoi advisor, il premio medio sarebbe stato pari a circa il 30% rispetto al prezzo precedente all’annuncio e al 41% rispetto alla media ponderata del mese precedente. Non è una media universale del mercato, ma il benchmark utilizzato dalla banca bersaglio per sostenere l’insufficienza del corrispettivo. Ai prezzi ufficiali del 15 luglio, MPS calcolava inoltre uno sconto implicito del 3,3%, che sarebbe salito al 6,2% rettificando Intesa per il dividendo intermedio atteso.

Prezzo e ripartizione del valore

Il nodo non è soltanto quanto vale MPS, ma anche come il valore dell’aggregazione verrebbe ripartito. Nell’analisi preliminare del consiglio senese, MPS rappresenterebbe circa il 34% del patrimonio netto tangibile delle due entità, mentre i suoi azionisti riceverebbero circa il 22% del capitale di Intesa post-offerta. Il confronto è indicativo e non conclusivo: un rapporto di cambio deve riflettere redditività, qualità degli attivi, rischio, capitale e capacità distributiva; inoltre, il calcolo della quota del 22% non incorpora gli effetti della fusione tra Mediobanca e MPS. Resta però il punto negoziale: gli azionisti senesi trasferirebbero il controllo e parteciperebbero solo in parte alle sinergie prospettate dall’acquirente.

La controtesi di Intesa: scala europea e 2,9 miliardi di sinergie

La tesi Intesa non può ridursi a un prezzo basso e allo smembramento della banca. Il gruppo stima sinergie ricorrenti ante imposte per 2,9 miliardi di euro annui a regime nel 2029, di cui 1,5 miliardi di efficienze operative e 1,4 miliardi di maggiori ricavi, a fronte di circa 2,1 miliardi di oneri di integrazione. Prevede un utile netto combinato superiore a 16 miliardi nel 2029, un CET1 superiore al 14% e una maggiore capacità di distribuzione agli azionisti. Il razionale poggia sulla piattaforma tecnologica, sul wealth management, sul corporate e investment banking, sulla protezione assicurativa e sull’estensione delle fabbriche prodotto a circa sei milioni di nuovi clienti. Intesa prevede inoltre circa 6.800 uscite volontarie, compensate da un numero equivalente di assunzioni.

MPS, però, considera le sinergie eccezionalmente aggressive. Secondo la banca bersaglio, quelle di ricavo equivarrebbero a circa il 24% dei ricavi 2025 del perimetro destinato a Intesa e quelle di costo al 63% della relativa base costi, contro valori medi molto inferiori nel campione comparabile selezionato dai suoi advisor. La capacità di Intesa di integrare reti e sistemi è supportata dall’esperienza delle operazioni precedenti, inclusa UBI Banca, ma il valore economico dipende comunque dalla retention della clientela, dalla migrazione tecnologica, dalla gestione del personale e dalla piena realizzazione dei ricavi commerciali.

Antitrust e separazione del perimetro

Per ridurre le sovrapposizioni concorrenziali, Intesa ha sottoscritto con Unipol un accordo per la cessione di una banca autonoma, comprendente circa 635 filiali MPS, il marchio storico e le strutture centrali necessarie all’operatività autonoma. Il prezzo è stimato tra 3 e 3,5 miliardi. Intesa manterrebbe circa 625 filiali, l’intera Mediobanca, il relativo marchio e, secondo le proprie stime, un perimetro rappresentativo di circa l’80% del risultato netto combinato MPS-Mediobanca. L’operazione comporterebbe quindi una successiva separazione del perimetro MPS, che il consiglio senese qualifica come “break-up”. La definizione va attribuita a MPS: giuridicamente si tratta di un’acquisizione seguita dalla cessione di un compendio bancario subordinata alle autorizzazioni.

Secondo MPS, il compendio destinato a Unipol rappresenterebbe circa il 18% dell’utile netto normalizzato 2025 della banca senese standalone, a fronte di un prezzo pari a circa il 10% della valorizzazione complessiva implicita nell’Opas. Il confronto non è direttamente sovrapponibile all’80% indicato da Intesa, perché i denominatori sono diversi: MPS utilizza l’utile standalone, mentre Intesa utilizza il risultato combinato MPS-Mediobanca. La criticità resta comunque sostanziale: l’azionista MPS deve comprendere quale quota del valore venga trattenuta da Intesa, quale trasferita a Unipol e BPER e quale riconosciuta nel corrispettivo dell’offerta.

Resta il trattamento prudenziale della partecipazione in Generali detenuta tramite Mediobanca. Intesa ritiene applicabile il Danish Compromise, che limiterebbe l’assorbimento patrimoniale; l’autorizzazione, però, non è ancorastata ottenuta. Secondo MPS, il mancato riconoscimento potrebbe ridurre il CET1 pro forma di circa 60-70 punti base. A questo si aggiungono le valutazioni concorrenziali sulla presenza di Intesa nell’assicurazione e sul peso sistemico di Generali.

Perché Banco BPM appare industrialmente più lineare

Banco BPM propone di avviare un confronto volto a una potenziale aggregazione concordata, secondo un approccio di merger of equals. Non ha presentato un’offerta economica comparabile a quella di Intesa: mancano il rapporto di cambio, la valutazione definitiva, la quota degli azionisti nel nuovo gruppo, la governance, le condizioni sospensive e il calendario vincolante. Il vantaggio concettuale è un altro: la combinazione non richiederebbe, nelle intenzioni del proponente, la preventiva separazione di MPS e preserverebbe marchi, specificità e radicamento territoriale.

La complementarità geografica è immediata: Banco BPM è forte in Lombardia e Veneto, mentre MPS conserva un presidio storico in Toscana, nel Centro e in diverse aree del Mezzogiorno. Sul piano industriale, Banco BPM apporterebbe commercial banking, Anima, bancassurance e fabbriche di prodotto; MPS conferirebbe la propria rete, Mediobanca, private banking, corporate e investment banking e l’esposizione a Generali. Il gruppo risultante sarebbe più diversificato tra credito, risparmio gestito, assicurazione e advisory e meno dipendente dal solo margine di interesse. Questa linearità è una valutazione industriale dell’autore, non un verdetto già espresso dai prezzi di Borsa.

Banco BPM stima sinergie ricorrenti superiori a 1,1 miliardi ante imposte, di cui oltre 650 milioni di costi e più di 450 milioni di ricavi; indica costi di integrazione per circa 1,1 miliardi, creazione di valore per almeno 5,5 miliardi, CET1 pro forma vicino al 15%, utile netto a regime intorno a 6 miliardi e crescita dell’utile per azione a doppia cifra. Sono stime unilaterali, basate anche su dati pubblici di consenso, che dovranno essere validate in due diligence e tradotte in un rapporto di cambio credibile.

Che cosa sta realmente premiando la Borsa

Il 16 luglio, il prezzo di riferimento di MPS era pari a 11,38 euro, circa il 27% sopra la chiusura del 5 giugno, l’ultima seduta precedente all’annuncio dell’Opas di Intesa. Il rialzo non dimostra che il mercato abbia scelto Banco BPM. Segnala piuttosto che il corrispettivo iniziale di Intesa non esaurisce il valore attribuito alle alternative: miglioramento dei termini, aggregazione concordata con Banco BPM, prosecuzione del piano MPS-Mediobanca o valorizzazione delle opzioni strategiche su Generali. La Borsa sta quindi premiando l’optionalità e il potere negoziale della target, non un matrimonio già deciso. [1][7][8]

L’alternativa standalone è credibile perché MPS non si presenta più come una banca in dissesto. Dopo la ricapitalizzazione, il ritorno alla redditività e l’integrazione di Mediobanca, il consiglio presenta un piano con patrimonializzazione elevata, distribuzioni significative e capitale eccedente. L’azionista non deve scegliere tra l’offerta e una nuova crisi, ma tra diverse architetture di crescita. Per questo il premio richiesto remunera anche la rinuncia al valore futuro del progetto MPS-Mediobanca.

I rischi che Banco BPM deve ancora risolvere

La definizione di fusione tra pari dovrà misurarsi con la diversa capitalizzazione, il rapporto di cambio e la ripartizione tra presidenza, amministratore delegato e consiglio. MPS sta integrando Mediobanca; Banco BPM ha consolidato Anima: sovrapporre due trasformazioni aumenta i rischi tecnologici, organizzativi e manageriali. Inoltre, Crédit Agricole detiene il 29,3% di Banco BPM e costituirebbe un azionista di forte influenza nel nuovo equilibrio, senza che ciò equivalga automaticamente al controllo. Anche la presenza combinata in Lombardia, Toscana e Veneto potrebbe determinare approfondimenti antitrust e, in specifici mercati locali, l’adozione di eventuali rimedi.

Intesa offre una scala europea, una piattaforma tecnologica consolidata e una catena di integrazione già sperimentata. Ma chiede agli azionisti MPS di accettare un premio iniziale contenuto, un corrispettivo prevalentemente azionario e una struttura dipendente da autorizzazioni, cessioni e trattamento prudenziale di Generali. Banco BPM offre un razionale più lineare e una maggiore continuità del franchise, ma deve ancora dimostrare il prezzo, la governance, il capitale e la capacità di esecuzione. Le due proposte non sono quindi oggi confrontabili sullo stesso piano: una è un’Opas formalmente avviata, l’altra un invito preliminare a negoziare.

Conclusione: optionalità, non scelta definitiva

MPS non ha scelto Banco BPM né ha formalmente respinto Intesa. Il consiglio ha però segnalato che, sulla base delle informazioni oggi disponibili, il corrispettivo Intesa non sembra remunerare adeguatamente il cambio di controllo, la successiva separazione del perimetro e il valore delle sinergie trasferite all’acquirente. Banco BPM presenta una logica industriale più lineare, ma non ha ancora formulato né un prezzo né termini vincolanti. La decisione finale sull’adesione all’Opas spetterà agli azionisti. La Borsa, per ora, sta premiando soprattutto l’esistenza di più alternative: miglioramento dell’offerta, aggregazione con Banco BPM oppure prosecuzione del piano MPS-Mediobanca. Il vero vincitore non è ancora una banca: è il maggiore potere negoziale conquistato dagli azionisti senesi.

FONTI PRIMARIE E DI MERCATO

[1] Banca Monte dei Paschi di Siena, Considerazioni preliminari sull’Opas Intesa e prosecuzione delle analisi sulla proposta Banco BPM, 16 luglio 2026.

[2] Intesa Sanpaolo, Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su MPS, comunicazione ex art. 102 TUF e materiali dell’operazione, 8 giugno 2026.

[3] Banco BPM, proposta a MPS per discutere e concordare una potenziale operazione di aggregazione, 7 giugno 2026.

[4] Reuters, MPS says Intesa bid undervalues bank, flags antitrust and synergy concerns, 16 luglio 2026.

[5] Intesa Sanpaolo, deposito del Documento di Offerta presso Consob, giugno 2026.

[6] Unipol, progetto strategico e accordo per l’acquisizione di una banca con 635 filiali MPS, 8 giugno 2026.

[7] Borsa Italiana, dati ufficiali del titolo Banca Monte dei Paschi di Siena, 16 luglio 2026.

[8] Borsa Italiana-Teleborsa, osservazioni preliminari del CdA MPS sull’offerta Intesa, 16 luglio 2026.

[9] Crédit Agricole, partecipazione del 29,3% nel capitale di Banco BPM, 3 luglio 2026.

AUTORE – David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.