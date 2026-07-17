MPS-Banco BPM, l’alternativa più lineare ma ancora senza prezzo
David Marini
- Economia

MPS-Banco BPM, l’alternativa più lineare ma ancora senza prezzo

L’Opas di Intesa Sanpaolo è concreta e industrialmente ambiziosa, ma MPS ne contesta il premio, la ripartizione delle sinergie e la separazione del perimetro. Banco BPM propone una combinazione più lineare e meno dipendente dalle cessioni preventive, ma non ha ancora indicato il tasso di cambio, la governance o le condizioni vincolanti. La Borsa sta premiando l’optionalità di MPS, non un vincitore già scelto.

MPS-Banco BPM, l’alternativa più lineare ma ancora senza prezzo

L’Opas di Intesa Sanpaolo è concreta e industrialmente ambiziosa, ma MPS ne contesta il premio, la ripartizione delle sinergie e la separazione del perimetro. Banco BPM propone una combinazione più lineare e meno dipendente dalle cessioni preventive, ma non ha ancora indicato il tasso di cambio, la governance o le condizioni vincolanti. La Borsa sta premiando l’optionalità di MPS, non un vincitore già scelto.
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Economia - 17 Luglio 2026

di David Marini

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