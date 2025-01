Dal 25 gennaio al 25 maggio 2025, il Terminal Occidentale dell’Hajj di Gedda ospiterà la seconda edizione della Biennale di Arti Islamiche, intitolata “E tutto ciò che sta nel mezzo”. L’evento segnerà un momento storico: per la prima volta in assoluto, la Kiswah, il prezioso tessuto che ricopre la Sacra Kaaba, sarà esposta al di fuori della Città Santa della Mecca. Questo capolavoro di arte islamica, realizzato annualmente con seta, oro e argento, rappresenta un simbolo di immenso valore culturale e spirituale per milioni di musulmani nel mondo.

L’esposizione della Kiswah coincide con il centenario Hijri dalla fondazione della Fabbrica della Kiswah della Sacra Kaaba, istituita nel 1927. La Kiswah presentata in questa edizione della Biennale è quella che ha adornato la Kaaba lo scorso anno, caratterizzata da ricami raffinati e decorazioni uniche. La mostra offrirà un racconto dettagliato dell’evoluzione storica della Kiswah e del meticoloso lavoro artigianale che la contraddistingue, rendendo omaggio a una tradizione millenaria.

Oltre alla Kiswah, la Biennale presenterà una collezione straordinaria di artefatti storici islamici e opere d’arte contemporanea, mettendo in luce la ricchezza del patrimonio culturale islamico. Questo evento intende celebrare l’eccellenza creativa e artigianale che ha caratterizzato la civiltà islamica, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di espressioni artistiche. Dopo il grande successo dell’edizione inaugurale del 2023, che ha attirato oltre 600.000 visitatori, la Biennale 2025 punta a diventare uno dei principali eventi culturali del panorama globale. Al termine della Biennale, a maggio 2025, la Kiswah tornerà sotto la custodia della Fabbrica della Kiswah della Sacra Kaaba.

Con l’esposizione della Kiswah come elemento centrale, la Diriyah Biennale Foundation sottolinea il ruolo dell’Arabia Saudita nella preservazione e promozione del patrimonio islamico. L’iniziativa riflette anche gli obiettivi della Vision 2030, che mira ad arricchire le esperienze culturali e religiose dei pellegrini e a promuovere il Regno come centro culturale di rilevanza internazionale. L’esposizione della Kiswah e degli altri manufatti rappresenta un tributo alla maestria artigianale e all’eredità culturale del Paese.

La Diriyah Biennale Foundation, presieduta dal Principe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, si impegna a promuovere l’arte islamica e contemporanea attraverso eventi di livello mondiale. Oltre alla Biennale di Arti Islamiche, la Fondazione organizza programmi educativi e gestisce il distretto creativo JAX, promuovendo lo scambio culturale e il dialogo tra l’Arabia Saudita e le comunità internazionali. Attraverso questi progetti, la Fondazione consolida il ruolo del Regno come polo culturale globale e catalizzatore per l’apprendimento continuo.