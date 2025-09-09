Il 1° ottobre la Cina festeggia 76 anni di Repubblica Popolare

Il primo ottobre la Repubblica popolare cinese ricorderà i 76 anni dalla propria fondazione. La Repubblica Popolare Cinese (Rpc), organizzazione statale che ha raccolto l’eredità della Cina imperiale, è fra le maggiori potenze a livello internazionale, nata ufficialmente il 1° ottobre 1949, quando Mao Zedong proclamò la fondazione del nuovo Stato in piazza Tian’anmen a Pechino, al termine di una lunga guerra civile. Dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda guerra mondiale, il conflitto tra il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang nazionalista riprese con forza: i comunisti, sostenuti da un ampio consenso contadino e dall’URSS, riuscirono a prevalere sulle truppe di Chiang Kai-shek, che si ritirarono a Taiwan. La vittoria comunista segnò la fine del secolare sistema imperiale e delle instabili repubbliche nate dopo il 1911, aprendo la strada a un nuovo regime socialista centralizzato, destinato a trasformare profondamente la società e l’economia cinese.

L’ideologia del partito che la governa, il Partito comunista cinese (Pcc), è definita un ‘socialismo dalle caratteristiche cinesi’. Tra le linee guida appaiono il marxismo-leninismo, il pensiero di Mao Zedong, le ‘Quattro modernizzazioni’ di Deng Xiaoping e le ‘Tre rappresentanze’ di Jiang Zemin, ossia i principi dei suoi maggiori leader. Dal periodo delle concessioni straniere e dell’isolamento successivo alla Guerra di Corea degli anni Cinquanta, la Rpc è riuscita a ricostruire una rete di collegamenti internazionali, fino a essere ammessa alle Nazioni Unite (Un) nel 1971 e ottenere il seggio nel Consiglio di sicurezza prima occupato da Taiwan.

La Cina è uno degli Stati più popolosi e culturalmente complessi al mondo, caratterizzato da una forte multiculturalità e da un ampio pluralismo etnico, religioso e linguistico. Accanto alla maggioranza han, che costituisce circa il 90% della popolazione, il Paese riconosce ufficialmente 55 minoranze etniche, tra cui tibetani, uiguri, mongoli e zhuang, ciascuna con tradizioni, lingue e costumi propri. Sul piano linguistico, oltre al mandarino come lingua ufficiale, sono diffuse numerose varianti locali e idiomi minoritari. Dal punto di vista religioso, nonostante il controllo statale e l’orientamento ufficialmente laico e socialista, convivono buddismo, taoismo, islam, cristianesimo e pratiche tradizionali popolari.

Quella della Repubblica cinese è una ricorrenza salutata con orgoglio e dichiarazioni di apertura a un futuro di prosperità, anche se con spiragli di ammissione di una situazione non più ottimale. Come dimostrato nel corso dell’anno, a partire dalla contrazione economica e demografica e la difficoltà di portare ai livelli necessari un welfare che si confronta con spese militari e investimenti all’estero nel confronto persistente con la superpotenza statunitense e nel sospetto crescente di Europa e nazioni vicine.

Il delicato bilanciamento della necessità di controllo delle risorse, di partenariato internazionale e di crescita è cruciale e lo sarà ancora di più nell’evoluzione dell’attuale crisi globale innescata dall’aggressione russa all’Ucraina con l’intento di destabilizzare l’ordine mondiale. Oltre a ciò la Cina mostra segni di logoramento, sicuramente economico con la confluenza di crescita ridotta, crisi dell’edilizia, debito pubblico crescente, invecchiamento accelerato della popolazione, ritirata degli investitori stranieri. Fattori negativi che sarebbero un incubo per qualsiasi governo ma nel contesto cinese si confrontano ancora inevitabilmente con la memoria dell’impressionante ventennio di crescita 1991-2011 che ha cambiato il volto del Paese e il suo ruolo globale.