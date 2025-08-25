Le menzogne di Pietro Grossi e di Qualcuno di noi
Carlo Mondello
- Recensioni

Le menzogne di Pietro Grossi e di Qualcuno di noi

In Qualcuno di noi, ultimo romanzo di Pietro Grossi edito da Mondadori, la pluralità dell'io è giocata a carte scoperte, senza finzioni letterarie, con un noi concreto a svolgere la funzione di protagonisti. Tutti gli io letterari di Pietro, con le proprie visioni della realtà e le relative distorsioni della menzogna, la fanno da padrone.

Le menzogne di Pietro Grossi e di Qualcuno di noi

In Qualcuno di noi, ultimo romanzo di Pietro Grossi edito da Mondadori, la pluralità dell'io è giocata a carte scoperte, senza finzioni letterarie, con un noi concreto a svolgere la funzione di protagonisti. Tutti gli io letterari di Pietro, con le proprie visioni della realtà e le relative distorsioni della menzogna, la fanno da padrone.
foto-articolo
Recensioni - 25 Agosto 2025

di Carlo Mondello

Condividi: