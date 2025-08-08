Festa nazionale della Malesia

All’alba, il cielo sopra Kuala Lumpur si tinge di rosso e oro. Le strade, già colme di bandiere Jalur Gemilang che sventolano al vento tropicale, si riempiono di passi, canti e tamburi. È il 31 agosto, finalmente! La Malesia festeggia l’Hari Merdeka, il giorno in cui, nel 1957, il grido “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” risuonò nello stadio omonimo, sancendo la fine del dominio britannico e l’inizio di un cammino autonomo.

Sessantotto anni dopo, quella ricorrenza è un abbraccio collettivo che attraversa la capitale come un fiume di colori: la parata nazionale si tinge del colore delle uniformi scintillanti, danze tradizionali, cori di studenti e dell’orgoglio dei veterani. Nelle piazze, famiglie intere si stringono per assistere, smartphone alla mano, mentre la sera esplode in un tripudio di fuochi d’artificio.

E’ un giorno speciale in cui la Malesia si guarda allo specchio, si riconnette con la sua storia e rinnova la promessa di restare unita, libera e forte.

Un’esplosione di festeggiamenti

Le esibizioni artistiche si alternano alle dimostrazioni di mezzi e tecnologie, mentre nel cielo la Royal Malaysian Air Force esegue spettacolari passaggi acrobatici, tracciando scie colorate con i colori della bandiera.

La festa si allarga come un’onda d’urto di passioni e colori all’interno dei quartieri. Le istituzioni aprono cortili e piazze per esibizioni di arti tradizionali, prove di silat, cori scolastici e reading dedicati ai momenti chiave dell’indipendenza. Le scuole organizzano concorsi di saggi e poster patriottici, i condomìni fanno a gara a chi espone più Jalur Gemilang, mentre musei e gallerie propongono visite guidate e mostre fotografiche sulla storia nazionale. Nei mercati all’aperto, l’odore di satay e nasi lemak accompagna performance improvvisate, e sui maxi-schermi scorrono clip d’archivio con il celebre “Merdeka!” di Tunku Abdul Rahman.

Nel pomeriggio, le celebrazioni si moltiplicano a livello statale: ogni capoluogo replica in scala il cerimoniale del mattino con sfilate civili, premiazioni di volontari e veterani, e dimostrazioni delle unità di emergenza. Radio e TV trasmettono speciali, maratone musicali e film storici; le campagne “fly the flag” invitano a imbandierare case e negozi.

Al calare della sera, la festa ancora continua con la folla che riempie le piazze per i concerti gratuiti e il conto alla rovescia verso lo spettacolo pirotecnico: quando il cielo si accende, la giornata si chiude come era cominciata—con un gesto collettivo, semplice e potente, che rinnova l’orgoglio di essere Malesi.