Festival del Podcasting 2025

Il Festival del Podcasting celebra la sua decima edizione con una rassegna diffusa che attraversa l’Italia dal 20 settembre al 4 ottobre 2025 con numerosi eventi in diverse città, culminando con il grande evento finale del Podcast Summit a Milano.

In un momento di forte crescita per l’intero ecosistema audio, il Festival del Podcasting si conferma come

punto di riferimento per professionisti, creator, brand, istituzioni e appassionati, con un calendario ricco di presentazioni, talk, corsi, laboratori, panel, workshop, networking e performance dal vivo. Sotto l’organizzazione e la direzione artistica di Ester Memeo, CEO e Founder di Podstar, durante l’edizione 2025 saranno affrontati i temi più rilevanti dell’attuale panorama del digital audio entertainment:

Video podcasting: workshop, talk e case history per imparare a produrre contenuti video-audio in modo strategico; Intelligenza artificiale applicata al podcasting: strumenti, esperienze e riflessioni su come l’AI sta trasformando la produzione e la distribuzione;

Podcast e comunicazione sociale: il ruolo del podcast nella diffusioni di tematiche civili, culturali e d’attualità; Crossmedialità: come il podcast dialoga con altri media e linguaggi, creando ecosistemi editoriali e narrativi complessi.

Il 20 settembre gli eventi locali a Roma inizieranno con una rassegna di presentazioni podcast dal vivo e l’assegnazione del Premio dedicato ai migliori podcast sull’innovazione, in collaborazione con Casa delle

Tecnologie Emergenti di Roma Capitale e Rome Future Week. Alla Casa del podcast, in Villa Torlonia, ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting, organizza corsi di formazione gratuiti per imparare a fare

podcast partendo da zero e masterclass su temi avanzati come il mercato e la produzione di podcast e audiolibri.



Il 30 settembre, in occasione dell’International Podcast Day, si terrà una giornata online con ospiti italiani e internazionali, per esplorare le tendenze globali e confrontarsi con esperienze da tutto il mondo. In quella stessa giornata saranno presentati anche i dati sul mercato del podcast in Italia, grazie alla nuova ricerca NielsenIQ per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – con una panoramica aggiornata sull’evoluzione degli ascolti, dei formati e dei comportamenti d’uso. Il culmine della manifestazione sarà il Podcast Summit a Milano, presso Cascina Triulza – MIND Milano Innovation District, con due giornate: