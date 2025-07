Moda e politica: il linguaggio segreto dell’abbigliamento di Giorgia Meloni, Barack Obama e altri leader

L’abbigliamento di una persona è da sempre un linguaggio non verbale per esprimere qualcosa da parte di chi lo indossa. Per i leader politici, gli outfit indossati in eventi pubblici e ufficiali rappresentano una potente arma diplomatica per rafforzare la loro immagine per poter comunicare potere, autorità, tradizione o molto altro.

Barack Obama

Durante il discorso di insediamento dell’ex Presidente degli Stati nel 2009, Obama opta per un abito blu navy e una cravatta rossa. I colori, oltre a richiamare la bandiera americana, trasmettono qualcosa che va oltre il patriottismo. Il colore del completo, blu navy, è rassicurante e rappresenta la tradizionalità dell’abito. La cravatta rossa invece trasmette energia e potere, un colore vivo e passionale. Nel momento storico di cui si parla, il messaggio dell’abbigliamento di Obama è cruciale per trasmettere sicurezza in un periodo importante di cambiamenti.

Durante la sua presidenza, Obama ha usato spesso l’abbigliamento a suo favore. Durante visite sul territorio o eventi informali, è spesso apparso senza cravatta o con giacche leggere per comunicare umanità e vicinanza alle persone comuni. Il suo abbigliamento ha mirato a rispecchiare i suoi valori politici.

Obama durante il discorso di insediamento (2009).

Foto: Ron Edmonds/AP

Angela Merkel

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel è conosciuta per i suoi outfit colorati. Specialmente durante gli anni ‘10, Merkel è stata vista indossare tailleur dalle tonalità pastello, come verde menta, rosa chiaro e azzurro. Nel tempo, il look dalle tonalità morbide è diventato uno dei suoi marchi di riconoscimento.

Dietro la scelta degli abiti pastello si cela la missione di comunicare un’immagine della leader più umana, meno distante e accessibile. Inoltre, l’ex cancelliera si distingue da altri leader che rimangono sulle tonalità più scure e formali. La tonalità pastello la rende riconoscibile e diversa, ma allo stesso tempo trasmette calma e stabilità. Nonostante la sua “stravaganza” nei colori rispetto ai suoi colleghi leader, Angela Merkel non rinuncia anche a tonalità più accese o scure, anche a simboleggiare la sua flessibilità. La Merkel ha sfruttato il linguaggio dell’abbigliamento, senza risultare volgare o fuoriluogo.

Un collage degli outfit indossati negli anni da Angela Merkel.

Foto: Daraford.com

Giorgia Meloni

Durante la sua presidenza, Giorgia Meloni non manca di sfoggiare abiti classici, a cui altera sfumature sobrie (grigio, nero o blu). La scelta nella classicità dell’abbigliamento ha l’obiettivo di comunicare serietà, autorevolezza e coerenza. La ripetibilità nello stile rafforza l’idea di identità istituzionale, creando un riconoscimento immediato (come nel caso della Merkel). I suoi abiti sono spesso provenienti da brand italiani, rafforzando il suo messaggio politico della sovranità del “Made in Italy”.

Durante gli eventi ufficiali ai quali la Premier partecipa, non manca nel suo abbigliamento qualche gioiello o accessorio che richiami l’identità nazionale o la cultura italiana. È il caso della sua spilla a forma di olivo indossata durante il G7 in Puglia. L’accessorio richiama la terra in cui l’incontro si è tenuto, rafforzando anche il significato dell’olivo come simbolo di pace e di Meditarraneo. In generale, Giorgia Meloni indossa pochi ma mirati accessori, con l’obiettivo di simboleggiare attenzione per i dettagli, ma anche sobrietà.

Giorgia Meloni con la sua spilla a forma di olivo durante il G7 in Puglia (2024).

Foto: lettera43.it