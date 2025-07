Dizionario dell’intraducibile: il rituale spagnolo della “sobremesa”

Nella lingua spagnola esiste una parola intraducibile in altre lingue: sobremesa. Il termine indica un’abitudine , quasi una tradizione onorata da molti in Spagna ed in America Latina. “Sobremesa” è molto più di un concetto, è un’arte: quella di godere dei piccoli momenti nella vita, come quelli subito dopo i pasti.

Origine e significato di “sobremesa”

La parola “sobremesa” deriva dall’unione delle parole spagnole “sobre” (sopra) e “mesa” (tavolo): letteralmente “sopra al tavolo”. Questo termine è usato per descrivere quel momento dopo il pasto, dove si rimane seduti a tavolo per un caffè (o un digestivo) per chiacchierare e condividere del tempo con chi c’è intorno. “Sobremesa” è rito di molti spagnoli a tavola, che a volte dura anche più del pasto stesso. Non c’è un tempo preciso: può durare pochi minuti, come alcune ore: non c’è fretta, ma anzi è il momento in cui si rallenta.

La “sobremesa” ci dice molto della tradizione spagnola, che enfatizza la socialità ed il tempo passato con gli altri. Il tempo passato insieme è sacro e da molti la “sobremesa” è anche descritta come “un’arte della convivialità”. Durante le festività o nelle famiglie tradizionali, la “sobremesa” è spesso il punto centrale dell’incontro: mangiare insieme per poi passare del tempo per digerire, scambiarsi opinioni e fare giochi da tavolo. È anche il momento in cui, oltre a ridere insieme, si affrontano in famiglia discussioni serie ma in un clima più rilassato. Addirittura, dopo le emittenti televisive spagnole dopo l’ora dei pasti trasmettono programmi più leggeri, sapendo che molti rimangono in soggiorno a godersi il magico momento della “sobremesa” con le proprie famiglie.

Foto: Mark Peterson / Corbis / Getty Images

Se si pensa che la “sobremesa” sia solo qualcosa da fare con amici o parenti, ci si sbaglia. Questo tempo dopo il pasto è molto importante nel business: è tempo prezioso in cui parlare di affari in modo informale e più disteso. Questo sembrerebbe portare a buoni affari, rompendo il ghiaccio e la tensione dei meeting formali.La “sobremesa” è molto più di un’abitudine, ma è uno stile di vita che viene onorato e rispettato. È il momento in cui i legami di amicizia e familiari si fortificano e i legami lavorativi si consolidano. Un rito che in America Latina e in Spagna rende tutto più rilassato e sociale, ricordando di prendersi una pausa e godersi il momento (prima della siesta).