Grattis på Nationaldagen Sverige!”: il 6 giugno è Festa nazionale in Svezia

Il 6 giugno non è una giornata qualunque per il popolo svedese: è la Sveriges nationaldag, Festa nazionale della Svezia. La ricorrenza è giovane, solo nel 2004, dopo una battaglia durata oltre un decennio, il parlamento ha reso la Sveriges nationaldag un giorno festivo. Da vent’anni, i cittadini di Stoccolma assistono a una cerimonia a Skansen, il museo all’aperto della città, a cui partecipano il Re e la Regina di Svezia. Seguono parate per le strade principali, sventolano la bandiera svedese e si divertono a indossare abiti tipici.

Perché il 6 giugno?

Prima che il governo svedese ufficializzasse la festività, il 6 giugno veniva già celebrato dal 1916. In quell’anno, allo Stockholms Olympiastadion, si celebrò la ricorrenza dell’ascesa al trono di Gustavo I di Svezia nel 1523, ritenuto il liberatore della dominazione danese durata quasi due secoli.

La Guerra di Liberazione svedese durò dal 1521 al 1523, la Befrielsekriget. Gustavo I fu in grado di deporre il re danese Cristiano II dal ruolo di reggente dell’Unione di Kalmar, storica fusione dei regni scandinavi, in Svezia. Il popolo svedese si unì per combattere la causa dopo che Gustavo ebbe saccheggiato la miniera di Kopparberg e la città di Västerås. Nel 1522,la città anseatica di Lubecca incominciò a sostenere la causa svedese rafforzando Gustavo I. Dopo la cattura di Stoccolma nel giugno del 1523, Gustavo I venne eletto re di Svezia nella città di Strängnäs. Dal settembre di quell’anno venne liberata anche la Finlandia svedese. Col successivo Trattato di Malmo firmato il 1 settembre 1524, la Svezia si staccò ufficialmente dall’Unione di Kalmar.

La cucina svedese per la Sveriges nationaldag

A una festa nazionale, non può mancare la presenza di cibi tipici. Gli svedesi amano celebrare all’aria aperta con un picnic o una grigliata in famiglia.

Si predilige il pesce fresco, tipico dell’area, come salmone e aringhe, accompagnate da fragole e formaggi. In tanti preparano il classico smörgåstårta, panino salato a base di pesce, maionese ed erbe disposto per assomigliare a una torta. Imperdibili le Svenska Köttbullar, le tipiche polpette svedesi servite con salsa alla panna.

In un periodo storico dove comincia a propagarsi il senso di globalizzazione, è edificante vedere l’entusiasmo della Svezia nei confronti della propria Festa nazionale. Non solo si tratta di un giorno di festeggiamenti e ricordo delle tradizioni locali, bensì è un momento dove si ricorda il valore della famiglia e della comunità nazionale.