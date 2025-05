Samsara – il Ciclo delle Idee è il nuovo progetto culturale e multidisciplinare, con cuore a Carmagnola (TO) e con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Piemonte, viaggiando tra passato, presente e futuro.

Il festival è ormai alle porte e si svolgerà nel giornate del 20-21-22 giugno 2025, articolandosi in un ricco programma. Tante saranno le tappe, tanti i temi e tanti gli ospiti.

Samsara: il cuore nella “Città che legge”

Il Piemonte è da sempre un importante crocevia tra l’Italia e l’Europa centrale e va considerato come una centrale di eccellenza nazionale, al servizio del Paese.

Il festival di Samsara nasce proprio con l’intento di far luce sulle sue ricchezze e il suo nucleo sarà Carmagnola (TO), candidata a essere la Capitale italiana del libro nel 2026, in quanto è dal 2018 che possiede la qualifica di “Città che legge”.

Dialogo tra Marcello Veneziani e Sebastiano Caputo.

«Da quest’anno, abbiamo avviato il progetto Samsara – Il ciclo delle idee, un nuovo spazio per la crescita culturale condivisa», ha annunciato la sindaca Ivana Gaveglio.

Il weekend del 20-22 giugno 2025 è stato realizzato su iniziativa del Comune, con il sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione e sotto la direzione artistica del giornalista Sebastiano Caputo, deciso a dar vita a una vera e propria “cittadella culturale”.

Il programma

I temi su cui Samsara verterà sono innumerevoli: arte, tecnologia, geopolitica, ma anche sport, economia, storia e tanto altro. Il Ciclo accoglierà una moltitudine di voci, tra cui la Fondazione Garucco, il Monastero di Bose, il Circolo dei Lettori di Torino, il Politecnico ecc… E lo farà articolandosi secondo un ricco programma.

Samsara – il Ciclo delle Idee

Con Samsara – Il ciclo delle idee, il Comune di Carmagnola, insieme alle realtà locali, darà vita a uno spazio capace di generare un impatto sociale concreto, creando connessioni e valorizzando il patrimonio.

Sempre più vicini

Il dialogo con i cittadini è il cuore pulsante di Samsara, che, sin dalle prime fasi, ha coinvolto direttamente le associazioni locali, gli enti del Terzo settore e i giovani. Questi ultimi sono stati chiamati a a partecipare attivamente alla progettazione e organizzazione del Ciclo delle idee.

È inoltre in corso il Cammino di Samsara, che avrà come ultima tappa giovedì 29 maggio 2025: Giuseppe Culicchia (nuovo Presidente del Circolo dei Lettori di Torino) dialogherà con Sebastiano Caputo, per presentare il libro Uccidere un fascista: Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio (Mondadori). L’opera rappresenta un’importante testimonianza sulla stagione degli anni di piombo, su come si possa cercare la pacificazione culturale senza dimenticare, senza semplificare.

Ormai manca sempre meno tempo al festival di Samsara, la cui via è già tracciata.