Buon compleanno a Donatella Versace

Famosa, iconica, stilista italiana imprenditrice e personaggio pubblico. Nata il 2 maggio 1955 a Reggio Calabria, è la sorella minore dell’indimenticabile Gianni Versace, fondatore del marchio di moda di lusso Versace. Dopo la sua morte nel 1997, Donatella diventa direttrice creativa, contribuendo a plasmare il marchio con la sua immagine, i suoi criteri di eleganza e la sua discussa unicità. Progetta numerosi pezzi che restano iconici del mondo della moda, tra cui il famoso abito Versace indossato dalla splendida Jennifer Lopez ai 42° Grammy Awards nel 2000. La sua immagine è strettamente legata a un’epoca libera, audace e spregiudicata, in cui l’autenticità era assai semplice. Donatella è coinvolta in diverse cause benefiche, tra cui la Fondazione Elton John contro l’AIDS, partecipando a numerose raccolte fondi. Non sono minimamente separate le immagini della sua eleganza e quelle delle sue debolezze. Donatella ha sempre parlato della sua battaglia contro la dipendenza da cocaina, a cui ha messo un punto nel 2005. In questa primavera, Donatella Versace ha annunciato il suo addio come CEO di Versace, che avrà effetto nell’estate prossima, con Dario Vitale che prenderà il suo posto.

L’immagine di Donatella Versace è una pietra miliare pop che non conosce tempo, amante della musica, amica di Elton John, Lady Gaga e Jennifer Lopez, filantropa geniale e ironica, nota anche per la sua amicizia con Lady Diana e per averle progettato molti abiti che restano impressi in fotografia.

Bionda Audace e potente i 70 anni di Donatella Versace ci ricordano che il tempo che scorre non è altro che un unico flusso temporale, resta giovane la sua passione, la lealtà con cui si è sempre posta davanti le telecamere il suo pubblico e il suo lavoro.

Rosso, oro e nero, sono questi i colori e non colori che che ci rimandano alla sua immagine. Le tre cromature che fanno l’eleganza

Indiscussa cromatica dell’eccellenza.

Le cose più significative che rimangono di Donatella Versace sono sicuramente la coerenza. Donatella è nota per il suo stile e la sua personalità, nonostante le tendenze della moda cambino continuamente col tempo. La sua trasgressione? Donatella non ha mai avuto paura di osare e proporre look audaci, estremi, glamour, sempre avanti con i tempi. La sua personalità è forte, unica, reale e riflessa nelle sue creazioni, perché quando l’artista è sincero, la sua opera non può distaccarsi troppo dall’essenza dell’anima di chi la genera. Donatella è autentica, vera, se stessa, un esempio di come la coerenza, l’audacia e la personalità possano portare al successo nella moda, ma in generale nella vita. Continuerà sempre a ispirare nella moda e nella cultura pop, oltre che a ispirare ogni altra persona in ogni altro lavoro nell’essere se stessa. Celebrare la Versace è un invito al non inganno, che, per quanto sia complicato, non ha mai portato sconfitte. Donatella ci racconta che la felicità è veramente per i coraggiosi: essere se stessi è difficile, forse la missione più complicata dell’esperienza umana. Auguri, Donatella.