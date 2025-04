La prònoia ci salverà tutti!

Siamo in crisi. In crisi il concetto di società, in crisi il concetto di individuo, e il ruolo delle agenzie primarie di socializzazione, ma secondo la filosofia non c’è da disperarsi: è in atto una rivoluzione. Nel 2005 uscì un libro dal titolo curioso “Prònoia è l’antidoto alla paranoia“, un’opera con cui l’astrologo e scrittore Rob Brezsny, ha dato il via ad un attivismo spirituale per una concezione positiva dell’Universo.

La Prònoia è la convinzione che il mondo – e in maniera più grande l’Universo – stia lavorando per aiutarci, o sostenerci in qualche modo. In altre parole, è un’illusione positiva del benestare cosmico nei confronti dell’io individuale, una squisita manifestazione di egocentrismo soggettocentrico che abbiamo sicuramente provato almeno una volta della vita. Magari nel momento in cui riusciamo a prendere l’autobus all’ultimo secondo, quando le porte si stanno per chiudere, oppure quando ci cadono le chiavi vicinissimo ad un tombino, ma non ci finiscono dentro e sembra che la vita e il mondo giri per il verso giusto: il nostro.

Insomma un sano invito al vedere il “bicchiere mezzo vuoto”, ma non solo. C’è chi osserva di buon grado l’opportunità di una filosofia esistenziale che incoraggia il distacco dal cinico individualismo coevo, e chi appartiene ad un filone critico, che si tiene dal giudicare in maniera assoluta questo fenomeno culturale come un’opportunità e non piuttosto una sfida.

Edonismo moderno e iper-dipendenza dall’altro

E’ possibile problematizzare questa filosofia di vita? Secondo il sociologo H. Goldner che per primo, nel 1982, osservò questo fenomeno nella complessità sociale e nell’ambiguità sociale contemporanea è possibile dal momento che esistono forme conflittuali di coscienza che costruiscono spazi alternativi di introspezione echochamberiana.

Siamo diventati sempre più dipendenti dalle opinioni degli altri sulla base di criteri incerti. Una società liquida impone, alla maniera baumaniana, il pericolo e l’onere della scelta. Un onere che implica lo sfumare di confini per poter saltare da un’appartenenza sociale all’altra. Se prima potevamo farci guidare da una vita già scritta dai luoghi e dall’impossibilità di scalabilità sociale e abbattimento dei confini, oggi la responsabilità della vita che facciamo spetta solo a noi. E il dilemma diventa conformismo o audacia della scelta?

Il collasso dei contesti, motivo per cui oggi è possibile avere il proprio datore e anche il proprio migliore amico, entrambi tra i propri follower di Instagram, ha determinato uno scollamento della propria identità da una netta suddivisione sociale e individuale. Siamo Uno, nessuno, Centomila, alla maniera di Pirandello, a volte senza ricordarsi la radice identitaria alla quale torniamo ogni volta che rimaniamo soli o che pensiamo prima di andare a dormire la notte.

La prònoia si inserisce in una forma di rafforzato senso del sé che, soffrendo di una eccessiva frantumazione, deve ricucire i pezzi di un vissuto senso di monadico isolamento, in cui gli altri sono cellule distanti. Avvertire che gli altri, il mondo tutto, collaborano per il nostro benessere, ricongiunge l’essere umano con il suo senso di sé egocentrico, tipico del bambino freudiano, e rimette al centro l’umano come fattore del sociale.

Gli effetti motivazionali della prònoia

Come sosteneva Ferdinand Tonnies in “Comunità e società”, la visione che intende società e comunità come mondo cinico della spersonalizzazione e mondo civico dell’umano, in antitesi tra loro, è riduttiva e non onnicomprensiva della complessità dell’epoca che stiamo vivendo.

Essere positivi, in chiave pronoica, attiva circuiti cerebrali legati al piacere e alla ricompensa, la stessa che consumiamo attraverso uno scrolling eccessivo dei social e che sarebbe meglio ricalibrare in senso esistenziale di un nuovo modo di riscoprire la socialità. Il cervello sperimenta dopamina e serotonina, motivando il comportamento umano all’attentività, non solo nei segnali dell’Universo, ma nelle azioni che si compiono e che gli altri direzionano a noi. Una buona spinta per l’altruismo e l’empatia, racchiusi, a volte, nell’incapacità di comunicare la coesistenza con gli altri.

E’ sbagliato dire: ” siamo nell’era della comunicazione”. Lo siamo dall’alba dei tempi, da quando è stato creato l’uomo come animale sociale. Semmai siamo nell’era della comunicazione con il maggior tasso di incomunicabilità. La convinzione che un tutto collabori alla nostra buona riuscita nella vita e alla nostra felicità, ci guida al di fuori di stress e paura e attiva il sistema libico e la corteccia prefrontale per aumentare la performabilità dello stare insieme.

Individualismo come paranoia

Sebbene non ci sia nulla di storico in questa analisi di ricostruzione della pronoia come fenomeno sociale, perché richiederebbe un maggiore distacco nel tempo e andrebbe comunque commisurata con delle fonti adeguate, probabilmente d’archivio, è comunque d’impatto

La Paranoia è l’altra faccia della prònoia, la sua controparte negativa. La paranoia induce a pensare che l’altro sia il nemico,