L’Armenia, piccola nazione caucasica, è una delle terre più antiche del mondo, con una storia ricca e complessa che affonda le radici nel IV secolo a.C. La sua posizione strategica tra l’Europa e l’Asia l’ha resa un crocevia di culture, tradizioni e influenze. Da sempre un luogo di incontro tra civiltà, l’Armenia è anche il primo paese ad adottare il cristianesimo come religione di stato nel 301 d.C., un evento che ha avuto un profondo impatto sulla sua cultura e identità. Dopo secoli di dominazioni straniere, tra cui quella persiana, ottomana e sovietica, l’Armenia ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991, intraprendendo un cammino di crescita che affonda nella sua millenaria tradizione.

La storia dell’Armenia è indissolubilmente legata alla tragedia del genocidio armeno, perpetrato dall’Impero Ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1915, più di un milione di armeni furono deportati e uccisi, un evento che continua a segnare profondamente la memoria collettiva del popolo armeno. Oggi, il genocidio è un tema centrale nella narrativa e nell’arte armena, e molti dei rifugiati che riuscirono a scappare hanno trovato casa in tutto il mondo, portando con sé la cultura e le tradizioni di una terra distrutta ma non dimenticata.

Da un punto di vista artistico, la musica armena ha una grande tradizione, con strumenti tipici come il duduk (un antico strumento a fiato) che emana suoni evocativi e profondi. La scena musicale contemporanea dell’Armenia sta vivendo una crescita notevole grazie alla fioritura di nuovi talenti nel panorama mondiale. Un esempio è Tigran Hamasyan, un pianista e compositore la cui musica unisce la potenza dell’improvvisazione jazz, la musica folcloristica della sua terra natale, l’Armenia, e la potenza del rock. Tigran, appena trentenne, è considerato uno dei più straordinari musicisti della sua generazione.

Anche il cinema armeno ha guadagnato sempre più riconoscimenti internazionali negli ultimi decenni. Uno dei registi più importanti è Sergei Parajanov, un artista iconico che ha portato il cinema armeno nel mondo con opere come Il colore del melograno (1969), un film che mescola la poesia visiva con la tradizione armena e che ha avuto un impatto enorme nel panorama cinematografico mondiale. Parajanov ha sviluppato uno stile cinematografico unico, affrontando in chiave surrealista e visionaria le tradizioni popolari delle regioni caucasiche e ucraine. L’anno scorso è stato celebrato il centenario dalla sua morte.

La letteratura armena è altrettanto influente. Grandi scrittori come Hovhannes Shiraz, Yeghishe Charents, e William Saroyan, vincitore del Premio Pulitzer, hanno contribuito a rendere l’Armenia una nazione di grande tradizione letteraria. I temi della memoria storica, del genocidio e della lotta per la sopravvivenza sono al centro delle opere degli scrittori armeni, che raccontano una storia di resilienza e speranza. Shirvanzadeh, uno degli autori più significativi del periodo moderno, ha descritto con grande maestria la complessità delle esperienze sociali e politiche in Armenia.

Yerevan, in quanto capitale, è una testimonianza in continua evoluzione dell’eredità armena e ospita alcuni festival rinomati e conosciuti in tutto il mondo. Tra questi, il GAIFF (Golden Apricot International Film Festival) è rapidamente diventato una destinazione di prim’ordine per i registi regionali, in particolare quelli che promuovono i valori universali di pace, armonia culturale e comprensione reciproca. Di conseguenza, il GAIFF presenta una moltitudine di film che rappresentano varie nazioni, etnie e religioni, che ritraggono collettivamente la piena ricchezza dell’umanità. Il GAIFF si differenzia dagli altri festival cinematografici perché è più piccolo e quindi più intimo, ma nonostante ciò suscita attenzione e rispetto a livello internazionale.

Degna di nota è infine Vardavar, una delle festività più colorate e vivaci dell’Armenia, celebrata con grande entusiasmo durante l’estate, solitamente a metà luglio. La sua tradizione affonda le radici in tempi antichi e ha origini pre-cristiane, quando veniva associata alla divinità del sole e dell’acqua. Con l’adozione del cristianesimo, la festa è stata assimilata nella tradizione armena come una celebrazione della Trasfigurazione di Cristo, ma la sua caratteristica principale è rimasta invariata: il gioco con l’acqua. Durante Vardavar, le persone si sparano acqua a vicenda per le strade, un atto che simboleggia la purificazione e la rinnovata energia della natura. Le famiglie si riuniscono, i giovani si sfidano in giochi d’acqua, e la città si trasforma in un’enorme festa all’aperto. La festività rappresenta anche un’occasione di convivialità, un momento di condivisione e di gioia collettiva, con danze, canti e piatti tradizionali che accompagnano le celebrazioni.