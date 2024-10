Malta: tra Biennale 2024 e Festival culturali

Malta, la piccola nazione insulare nel Mediterraneo, dimostra di avere una vita culturale e artistica ricca e vibrante. La sua storia risale a più di 7.000 anni fa e vanta una cultura ricca e una posizione strategica che la rende un punto di riferimento importante per il commercio e il turismo. Il multiculturalismo che ne deriva é frutto di una stratificazione di sovrani che hanno dominato le isole, da fenici a romani, fino agli ultimi dominatori britannici.

Ogni governante ha lasciato un segno indelebile sul tessuto culturale dell’isola, rendendo Malta una culla di influenze diverse, il che si traduce in un heritage culturale e linguistico estremamente variegato. Ci sono così tante aree del patrimonio e della cultura che si possono esplorare: il capolavoro del XVI secolo, Palazzo dei Gran Maestri, che ora è la Casa del Parlamento; la “Sacra Infermeria”, oggi attrezzato Centro Congressi; il Centro di Creatività di St. James – una fortificazione superbamente restaurata dove sono esposte opere d’arte contemporanea contro le pareti ruvide originali e gli spazi riscoperti. Con queste costruzioni e altre, passato e presente si fondono in una duratura e ammirevole lezione nell’arte di vivere.

Teatro e musica anche sono molto popolari nelle isole. Una varietà di teatri, tra cui il Teatro Manoel di La Valletta e due teatri dell’opera a Victoria (Gozo), oltre a diversi luoghi all’aperto, offrono un’ampia selezione di spettacoli teatrali, musical, opere e concerti. In particolare, nel 2024, Malta è stata un importante palcoscenico per eventi culturali di rilievo internazionale, ospitando manifestazioni che spaziano dall’arte contemporanea alla musica barocca.

Uno degli eventi più attesi è stata Malta Biennale 2024, inaugurata a marzo e conclusa a fine maggio. La Biennale ha trasformato Malta e Gozo in un centro vitale per l’arte contemporanea, presentando opere e installazioni in luoghi storici di grande fascino. Il tema principale, “baħar abjad imsaġar taż-żebbuġ” (mare bianco, uliveti), ha esplorato il Mediterraneo come culla di civiltà e crocevia di culture, con esposizioni che hanno toccato temi politici, storici e culturali​.

Un altro appuntamento di spicco è stato il Valletta Baroque Festival, tenutosi a gennaio, che ha celebrato la musica barocca con concerti in tutta l’isola, includendo sedi storiche come chiese e palazzi antichi. Questo festival richiama ogni anno appassionati di musica classica da tutto il mondo. La vera anima barocca di Malta è proprio la capitale La Valletta, Patrimonio Mondiale UNESCO, fondata nel 1566 dopo l’epica difesa dell’isola contro i turchi dell’impero Ottomano, dal Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri Jean de la Valette, da cui prese il nome. La Valletta sarà nel 2018 Capitale Europea della Cultura a testimonianza del suo valore, della sua bellezza e della storia che incarna.