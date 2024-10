Shaping Tomorrow: incontro sull’IA a Palazzo Farnese

“Shaping Tomorrow: investimenti, innovazioni e applicazioni dell’IA” è un evento che si terrà a Roma, a Palazzo Farnese il 17 ottobre, ore 18.30. Si tratta di una discussione che intende esplorare le molteplici opportunità offerte dall’intelligenza artificiali, connesse alle sfide da affrontare per sfruttare al meglio le sue potenzialità. L’evento nasce all’interno del ciclo di incontri “I.NTELLIGENZ.A”, che l’Institut Français organizza tra settembre e dicembre 2024, ponendo l’accento su un contesto politico e geopolitico in cui l’intelligenza artificiale si impone come una questione centrale nell’agenda internazionale. Il forum, dinamico e inclusivo, ha l’obiettivo di offrire una piattaforma di dialogo illuminato, dando voce a prospettive variegate e arricchenti. I dibattiti permetteranno, quindi, di esplorare in profondità le opportunità e le sfide che l’intelligenza artificiale comporta per la nostra società, mettendo in luce le sue implicazioni specifiche per la Francia, l’Italia e l’Europa.

Durante la discussione di giovedì 17, gli esperti del settore analizzeranno il potenziale di trasformazione delle imprese offerto dall’IA, le tendenze attuali, gli investimenti strategici del mercato e le soluzioni per conciliare il modello LLM (Large Language Model) con un approccio open science che rispetti i diritti di autore. La tavola rotonda sarà composta da Stefania Pompili, CEO Sopra Steria, Pierre-Carl Langlais, Co-founder di Pleias, Lucrezia Lucotti, Partner 360 Capital Partners. L’evento sarà introdotto da Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia e moderato da Nazareno Mario Ciccarello, alumni IE Business School.

La partecipazione a “Shaping Tomorrow: investimenti, innovazioni e applicazioni dell’IA” è riservata ai membri France Alumni e ai soci delle reti Alumni Partner, con iscrizione obbligatoria nel limite dei posti disponibili.