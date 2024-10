Martedì 15 ottobre alle ore 16.00, presso l’aula 101 dell’edificio Marco Polo della Sapienza, si terrà un evento dedicato a Pablo Neruda per celebrare il centenario della pubblicazione della sua iconica raccolta Veinte poemas de amor y una canción desesperada e i 120 anni dalla nascita del poeta. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Cile, il Comune di Roma, l’Istituto Cervantes, la Fondazione Treccani e la Fundacion Neruda, intende riflettere sull’attualità dell’opera del grande poeta cileno.

Pablo Neruda (1904-1973) è uno dei più celebri poeti del XX secolo. Nato in Cile, è noto per la sua capacità di mescolare emozioni personali con temi universali come l’amore, la natura, e la politica. Nel corso della sua vita, Neruda si è fatto portavoce delle lotte sociali in America Latina e ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1971. La raccolta Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) è una delle sue opere più celebri e ampiamente apprezzate, che ha lasciato un’impronta duratura sulla poesia mondiale grazie alla sua intensità lirica e alla capacità di esplorare il desiderio e la malinconia.

L’Ambasciata del Cile in Italia è molto attiva nella promozione della cultura cilena, organizzando eventi per far conoscere il patrimonio letterario e artistico del paese. Oltre alla celebrazione del centenario della raccolta di Pablo Neruda, l’Ambasciata collabora con varie istituzioni per promuovere mostre, conferenze e incontri che esplorano la storia, la letteratura e la musica cilena. Queste iniziative mirano a rafforzare i legami culturali tra il Cile e l’Italia e a valorizzare figure come Neruda a livello internazionale.