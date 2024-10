Venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 18.30, presso il Palazzo Farnese di Roma, si terrà la Valle del Silicio, un evento dedicato agli amanti della letteratura e della riflessione critica sulle trasformazioni tecnologiche del nostro tempo. Protagonista sarà Alain Damasio, acclamato scrittore francese di fantascienza, noto per la sua capacità di intrecciare mondi immaginari e riflessioni profonde sulla società contemporanea. Damasio dialogherà con Luca De Biase, giornalista e studioso di innovazione tecnologica, in una discussione che affronterà temi cruciali come l’intelligenza artificiale, il controllo sociale e le implicazioni etiche dello sviluppo tecnologico.

Durante questo incontro organizzato dall’Institut français, Alain Damasio e Luca De Biase esploreranno le profonde trasformazioni culturali e sociali innescate dalla rivoluzione tecnologica. La Silicon Valley, celebrata come simbolo di innovazione, sarà al centro del dibattito, non solo come luogo di avanzamenti tecnologici, ma anche come epicentro di dinamiche potenzialmente pericolose per la libertà individuale e il benessere collettivo.

Le riflessioni di Damasio partiranno dal suo ultimo lavoro, Vallée du Silicium, in cui analizza i rischi di una tecnologia che, se lasciata incontrollata, potrebbe minacciare la nostra autonomia. De Biase, con la sua profonda conoscenza delle dinamiche economiche e sociali legate al digitale, arricchirà il dibattito con prospettive sull’uso etico e responsabile delle nuove tecnologie, ponendo domande cruciali su come possiamo conciliare progresso e umanità.

Alain Damasio: Visionario della Fantascienza

Nato nel 1969 e laureato alla ESSEC business school nel 1991, Alain Damasio è oggi considerato una delle menti più brillanti del panorama letterario europeo. Il suo primo romanzo, La Zone du Dehors (La Zona del Fuori), pubblicato nel 1999, affronta il tema delle società di controllo, in cui i cittadini si sorvegliano l’un l’altro, anticipando con sorprendente lucidità alcune delle questioni centrali della nostra epoca iperconnessa.

Nel 2019, con Les Furtifs, Damasio continua la sua esplorazione delle dinamiche di sorveglianza e resistenza, presentando un mondo in cui esseri sfuggenti e invisibili, i “furtivi”, sfidano il controllo totale della tecnologia. E proprio dalla sua immersione nella Silicon Valley, luogo simbolo dell’innovazione tecnologica mondiale, nasce Vallée du Silicium (2024), il suo ultimo romanzo. Invitato dalla Villa Albertine, Damasio ha vissuto nel cuore della rivoluzione tecnologica, osservandone da vicino i meccanismi e mettendo in guardia dai pericoli insiti in uno sviluppo incontrollato e sfrenato.

Luca De Biase: Pensatore dell’Innovazione

A moderare l’incontro sarà Luca De Biase, giornalista e scrittore italiano, figura di spicco nel panorama dell’innovazione tecnologica. Laureato in Economia all’Università Bocconi, con una formazione storica all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, De Biase ha unito le sue competenze per riflettere sulle implicazioni sociali ed economiche dei nuovi media e della tecnologia.

De Biase è stato caporedattore di Nòva 24, l’inserto del giovedì del Sole 24 Ore dedicato alla ricerca e all’innovazione, ed è promotore di Nòva100, un progetto innovativo che ha riunito vari blog indipendenti. Oggi è membro di importanti commissioni e comitati scientifici dedicati alla regolamentazione dell’uso di internet e all’Agenda Digitale italiana, e insegna alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Tra le sue molteplici attività, ha anche curato un podcast per RAI Radio 3 sull’intelligenza artificiale, dimostrando un impegno costante nel decifrare il complesso rapporto tra tecnologia, etica e società.

L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati. Qui il link per l’iscrizione.