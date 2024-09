La Casa Russa a Roma celebra Anna Akhmatova

Roma, 27 settembre 2024 – Venerdì 27 settembre alle ore 18:30, la Casa Russa a Roma sarà teatro di un esclusivo salotto letterario e musicale dal titolo “La presenza eterna”, dedicato alla poetessa russa Anna Akhmatova, in occasione del 135° anniversario della sua nascita.

Anna Akhmatova, figura chiave dell’Età dell’Argento della letteratura russa, attraversò epoche tumultuose, sopravvivendo a due guerre mondiali, alla rivoluzione russa e all’assedio di Leningrado. Celebre per la sua profonda sensibilità poetica, Akhmatova iniziò a scrivere all’età di 11 anni, dedicandosi alla poesia fino alla sua morte. La poetessa sviluppò un legame speciale con l’Italia e la lingua italiana, studiata per leggere Dante in originale, e considerava il poeta Aleksandr Puškin come una delle sue maggiori influenze.

Il salotto vedrà la partecipazione di esperti provenienti dalla Russia e dall’Italia. Tra questi, Svetlana Prasolova, vicedirettore del Museo Anna Akhmatova di San Pietroburgo, e Maria Federico, presidente dell’associazione culturale “Pace di Damarete”. Questi illustri ospiti condivideranno approfondimenti sulla vita e l’opera della poetessa, evidenziando l’importanza del suo contributo alla cultura mondiale.

A rendere omaggio alla poetessa non solo attraverso le parole, ma anche con la musica, saranno i vincitori di concorsi internazionali soprano Maria Smirnova ed Elizaveta Smirnova, accompagnati dal pianista Maxim Skogorev. Il programma musicale includerà le musiche preferite di Akhmatova e romanze tratte dalle sue poesie, offrendo un viaggio emozionante attraverso i suoi versi. Inoltre, l’attrice, scrittrice e regista Natalya Simonova reciterà alcune delle poesie più celebri della poetessa, regalando al pubblico momenti di forte impatto emotivo.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’eredità culturale di Anna Akhmatova, il cui lavoro è tuttora fonte di ispirazione per poeti, artisti e intellettuali di tutto il mondo. La serata sarà un’opportunità per celebrare non solo la poetessa, ma anche la stretta relazione culturale tra la Russia e l’Italia, due Paesi che hanno sempre trovato affinità nel loro amore per l’arte e la letteratura.

L’ingresso all’evento è libero, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite il seguente link: Prenotazione evento. Si ricorda ai partecipanti di portare con sé un documento d’identità, che sarà richiesto all’ingresso.

