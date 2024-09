A Palazzo Farnese va in scena “Etica e rischi dell’IA”

Mercoledì 2 ottobre dalle 18.30 alle 20.00, a Palazzo Farnese, ci sarà il convegno “Etica e rischi dell’IA – Tra opportunità e pericoli”.

Gli ospiti saranno Paolo Benanti, professore alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, membro del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite e consigliere del Papa sull’IA, Asma Mhalla, politologa, saggista e ricercatrice associata al laboratorio di antropologia politica dell’EHESS, Jean-Gabriel Ganascia, professore di informatica presso la Facoltà di Scienze della Sorbonne e presidente di più Comitati etici tra cui France Travail, Lorenzo Mottura, Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation di Edison. A moderare l’incontro Fabio Filocamo, autore, imprenditore ed editorialista del Corriere della Sera, con l’introduzione di Cyril Blondel, Ministro Consigliere dell’Ambasciata di Francia in Italia e di S.E. Florence Mangin Ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede.



L’IA porta con sé enormi potenzialità, ma anche complessi dilemmi etici e rischi legati a temi cruciali come la privacy, la sicurezza e la trasparenza. In questa conferenza, esperti del settore discuteranno sia

le implicazioni morali dell’IA, dalle decisioni automatizzate ai pregiudizi algoritmici, che le sfide geopolitiche correlate.



L’evento è organizzato in partenariato con l’IFCSL/Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.