“The Roaring Lion” torna a casa. Ritrovata la storica fotografia di Churchill

“The Roaring Lion” sta tornando a casa. Il 19 settembre si è tenuta una cerimonia di restituzione all’Ambasciata del Canada in Italia alla presenza dell’Ambasciatrice del Canada, Elissa Golberg, della Viceministra del Patrimonio canadese, Isabelle Mondou, dell’Unità investigativa della Polizia di Ottawa, e del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Si tratta di una stampa originale del leggendario ritratto in bianco e nero di Winston Churchill, scattato il 30 dicembre 1941 dal fotografo armeno-canadese Yousef Karsh, dopo lo storico discorso tenuto dallo

statista britannico alla Camera dei Comuni di Ottawa, e divenuto una delle fotografie più conosciute e riprodotte al mondo.

La fotografia, conosciuta come “The Roaring Lion” (“il leone ruggente”, uno degli appellativi di Churchill) era stata rubata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 dall’hotel Fairmont Château Laurier di Ottawa e venduta tramite una casa d’aste di Londra a un acquirente in Italia, entrambi ignari del furto del pezzo.

Grazie ad un’intensa collaborazione internazionale, al coinvolgimento di agenzie esterne, alle segnalazioni dei cittadini e alle analisi forensi, gli investigatori hanno rintracciato il responsabile del furto

e l’esatta posizione della fotografia.

L’Ambasciatrice Golberg ha commentato: “Questa è un’importante storia di collaborazione tra le forze dell’ordine in Canada e in Italia nel contesto delle già ottime relazioni tra i nostri due Paesi. La lotta

al traffico illecito di beni culturali è una delle priorità chiave stabilite dalla Presidenza italiana del G7 di quest’anno; e sappiamo quanto il rimpatrio delle opere d’arte sia essenziale per preservare il patrimonio culturale, favorire la giustizia storica e promuovere la buona volontà e la comprensione internazionale”.

Il Servizio di Polizia di Ottawa e i Carabinieri hanno lavorato a stretto contatto con l’acquirente del ritratto, il signor Nicola Cassinelli, per il ritorno del prezioso trafugato in Canada. La collaborazione del Sig. Cassinelli è stata molto apprezzata.

Una volta sotto la custodia della Polizia di Ottawa, il ritratto sarà pronto per l’ultima tappa del suo viaggio di ritorno al Fairmont Château Laurier, dove sarà nuovamente esposto come ritratto storico di rilievo.

“Sono entusiasta del ritorno del ritratto di “The Roaring Lion” – ha dichiarato la Ministra del Patrimonio canadese – Pascale St-Onge. “Il nostro governo apprezza profondamente l’eccezionale cooperazione tra i nostri due Paesi nel corso di questa indagine. Il successo del recupero e della restituzione di questo famoso ritratto dall’Italia al Canada ci dimostra il ruolo vitale della collaborazione globale nell’affrontare i

crimini legati ai beni culturali. Pur rappresentando una vittoria significativa, resta ancora molto lavoro da fare per garantire la salvaguardia e la protezione del patrimonio culturale per le generazioni future”.