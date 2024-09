Alla Casa Russa a Roma si rende omaggio a Elena Obraztsova

La Casa Russa di Roma inaugura la sua nuova stagione culturale con un omaggio alla grande cantante lirica russa del XX secolo, Elena Obraztsova, in occasione dell’85º anniversario della sua nascita. L’evento, che si terrà giovedì 19 settembre alle 18:30, prevede una mostra fotografica e un concerto che celebrano la straordinaria carriera dell’artista, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’opera.

La mostra intitolata “I miei ruoli preferiti”, proveniente dall’archivio del Centro Culturale Elena Obraztsova di San Pietroburgo, rappresenta una retrospettiva dei più celebri ruoli interpretati dalla celebre mezzosoprano. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare le immagini che raccontano le sue esibizioni sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, tra cui il Teatro Bol’šoj, il Mariinskij, il Liceu di Barcellona, il Teatro alla Scala di Milano, l’Opéra di Parigi, il Covent Garden di Londra, il Metropolitan Opera di New York e l’Opera di San Francisco. Tra i personaggi più amati da Elena Obraztsova vi sono Carmen, Ljubaša, Santuzza, Eboli, che hanno arricchito per sempre il patrimonio del canto lirico internazionale.

Oltre al suo innegabile talento artistico, Elena Obraztsova è stata anche un’ambasciatrice della cultura russa nel mondo, riscuotendo ammirazione e affetto anche dal pubblico italiano. La sua carriera in Italia è iniziata nel 1964, quando debuttò sul palco del Teatro alla Scala durante una tournée del Teatro Bol’šoj. Da quel momento, Obraztsova ha interpretato i principali ruoli del repertorio operistico internazionale, dimostrando una maestria unica nelle opere dei più grandi compositori, tra cui Giuseppe Verdi. A conferma del suo legame con l’Italia, nel 1978 la cantante ricevette il prestigioso premio “Verdi d’oro”, riconoscimento conferito per la sua eccellente interpretazione delle opere del compositore italiano, oltre ad altri premi importanti come il Ponte d’Oro (2011) e i riconoscimenti dell’Associazione dei Teatri di Sicilia (1994).

Un momento memorabile della sua carriera cinematografica fu il ruolo di Santuzza nel celebre film Cavalleria Rusticana di Franco Zeffirelli (1981), dove condivise il set con artisti di fama mondiale come Plácido Domingo e Fedora Barbieri. Questa interpretazione cinematografica contribuì ulteriormente a consolidare la sua fama internazionale.

La serata del 19 settembre alla Casa Russa sarà arricchita da un concerto dal titolo “Omaggio a Elena Obraztsova”, in cui risuoneranno alcuni dei più grandi capolavori della musica lirica russa. Saranno eseguite arie dalle opere di compositori come Rachmaninov, Čajkovskij, Rimskij-Korsakov, Rubinstein, nonché romanze di Glinka e Čajkovskij. Il concerto vedrà la partecipazione di artisti di rilievo del panorama lirico internazionale, tra cui il soprano Viktoria Shevtsova, solista del Teatro “Nuova Opera” di Mosca, il baritono Artem Alešin, solista dell’Accademia dei giovani cantanti d’opera del Teatro Mariinskij, il tenore Denis Nikiforov del Teatro Musicale della Regione di Kaliningrad e baritono Joakim Coffinier-Barri, affiancati dalla pianista Elena Burova.

L’evento è stato ideato e realizzato da Irina Cernova, direttore esecutivo del Centro Culturale Elena Obraztsova di San Pietroburgo, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e il legato artistico della grande cantante, la cui voce e il cui carisma hanno affascinato intere generazioni.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/yTidp1gUaEujyY389. Si ricorda che sarà necessario presentare un documento d’identità all’ingresso.

Casa Russa a Roma Piazza Benedetto Cairoli, 6 – 00186 Roma