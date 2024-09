Ritrovato in Italia l’iconico ritratto di Churchill rubato in Canada

Le autorità canadesi hanno recuperato “The Roaring Lion”, uno dei più celebri ritratti di Sir Winston Churchill, rubato più di due anni e mezzo fa dal prestigioso Fairmont Château Laurier di Ottawa. L’iconica immagine del celebre statista britannico, scattata nel 1941 dal rinomato fotografo Yousuf Karsh, è stata ritrovata in Italia, mettendo fine a un caso di furto che ha scosso la comunità artistica e storica canadese.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il ritratto è stato “venduto a un acquirente italiano tramite una casa d’aste londinese”. Sia il compratore che la casa d’aste non erano consapevoli che l’opera fosse rubata, poiché il furto non era stato immediatamente denunciato. Le autorità hanno confermato che due investigatori canadesi partiranno presto per Roma al fine di recuperare il ritratto e riportarlo all’hotel di Ottawa, dove era stato esposto sin dal 1998.

Il caso è venuto alla luce nell’agosto del 2022, quando i dipendenti del Fairmont Château Laurier hanno notato che la cornice attorno alla famosa fotografia era differente, insospettendosi e denunciando la scomparsa dell’originale. Tuttavia, indagini successive hanno dimostrato che il furto vero e proprio era avvenuto ben prima, tra il dicembre 2021 e gennaio 2022, durante una serrata dovuta alla pandemia di Covid-19. Per otto mesi, un falso del ritratto era stato esposto senza che nessuno se ne accorgesse.

Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 43 anni, originario di Powassan, in Ontario, il 25 aprile. È accusato di furto, contraffazione e traffico di opere d’arte rubate. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora diffuso il suo nome a causa delle complicate implicazioni internazionali del caso. La polizia di Ottawa ha lavorato a stretto contatto con le forze dell’ordine di Londra e di altri Paesi, grazie anche al contributo del pubblico e all’analisi di immagini fornite da ospiti dell’hotel che, scattandosi selfie vicino al ritratto, hanno permesso di determinare con più precisione il momento del furto.

“The Roaring Lion” è una delle fotografie più celebri della storia moderna, ritraendo Churchill con un’espressione imbronciata che cattura la sua determinazione in un momento cruciale della Seconda Guerra Mondiale. La foto fu scattata il 30 dicembre 1941, poco dopo che Churchill tenne un discorso ai parlamentari canadesi, in cui ringraziò il Paese per il suo sostegno contro il nazismo. La potenza e l’intensità dello scatto resero il ritratto celebre in tutto il mondo, apparendo anche sulla copertina della rivista Life e, più recentemente, sulla banconota da cinque sterline britannica.

Yousuf Karsh, fotografo di origine armena e trasferitosi in Canada nel 1924, divenne famoso per aver immortalato alcune delle figure più importanti del XX secolo. Oltre a Churchill, i suoi ritratti comprendono personaggi iconici come Pablo Picasso, Indira Gandhi, Muhammad Ali e la Regina Elisabetta II. Karsh è morto nel 2002, ma la sua eredità artistica vive ancora attraverso le sue straordinarie immagini, che continuano a influenzare il mondo dell’arte e della fotografia.