Il misterioso Turkmenistan. 33 anni di indipendenza

Nel 1991, in seguito allo scioglimento dell'Unione Sovietica, il Turkmenistan otteneva l'indipendenza. La ricorrenza è il 27 settembre e in questa occasione l'antichissimo passato del popolo dei turcomanni riemerge per essere celebrato.