Pronto il viaggio più lungo del Papa in Indonesia

Tutto pronto per il viaggio più lungo di Papa Francesco. Dal 2 settembre il Pontefice si recherà in ben quattro Paesi per un “soggiorno” di 12 giorni e circa 33 mila chilometri. Oggi, presso la Sala Stampa della Santa Sede, il direttore Matteo Bruni ha illustrato il programma del Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore, che si svolgerà appunto dal 2 al 13 settembre 2024.

Papa Francesco non era mai stato via dalla Città del Vaticano per così tanto tempo e soprattutto così lontano. Sono 65 i paesi visitati da Papa Francesco oggi in totale.

Per riassumere il Papa sarà a Jakarta dal 3 al 6 settembre, a Port Moresby e a Vanimo dal 6 al 9 settembre, a Dili dal 9 all’11 settembre, e a Singapore dall’11 al 13 settembre.

In Indonesia convivono cristiani, buddisti, induisti. La parola chiave è “pluralismo”. Si coltiva l’unità nella diversità. “Ci sarà modo di toccare con mano la ricerca dell’armonia”, dice Bruni, il direttore della Sala Stampa Vaticana.

“Tanti i giovani, a loro certamente il Papa si rivolgerà seguendo le orme dei missionari, poi anche le comunità cattoliche, poi difficile che mancherà un riferimento all’ambiente e al Creato”, commenta ancora Bruni.