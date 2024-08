La Colombia presente a Venezia a Homo Faber 2024

Nell’ambito della terza versione della Biennale Homo Faber che si terrà a settembre sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, la Colombia sarà presente per la prima volta con il talento artigianale colombiano.

Il progetto Homo Faber, sviluppato secondo criteri di eccellenza e in esclusiva dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Crafts, è un movimento culturale incentrato sull’artigianato creativo. I suoi progetti di punta sono programmi educativi per le nuove generazioni, una celebrazione internazionale biennale di arti e mestieri e una guida online.

La mostra, ispirata ai dieci temi che compongono Il viaggio della vita, contiene centinaia di pezzi magistralmente realizzati da artigiani di talento provenienti da tutto il mondo. Tra questi ci saranno le opere di tre laboratori artigianali colombiani che fanno parte della guida dal 2022. A Venezia saranno esposte le opere di Alexandra Agudelo (orafa), DayraBenavides (maschere e carnevale) e Gilberto e Oscar Granja (vernici di Pasto), che rappresentano i passaggi più preziosi della vita, dall’infanzia, ai viaggi, ai sogni e alle storie d’amore, fino alla morte.

Attualmente il movimento accoglie sotto la sua guida digitale più di 2.600 artigiani di vari mestieri provenienti da Europa, Asia, America Latina e Africa. Questi artigiani si sono candidati a far parte del “Viaggio della vita”, tema centrale di questa mostra biennale sotto la direzione artistica del regista Luca Guadagnino e dell’architetto Nicolò Rosmarini. Scenografie eccezionali, creazioni uniche fatte a mano e dimostrazioni dal vivo degli artigiani renderanno Homo Faber 2024 un vero e proprio viaggio sensoriale.