8 Albe: rassegna d’arte contemporanea tra natura, sogno e tempo

8 Albe è un progetto fondato da Dimora delle Balze, una rassegna di arte contemporanea, con cadenza annuale che curerà tre temi principali: la natura, l’onirico e il tempo che scorre, con la realizzazione di itinerari espositivi, proiezioni video e conferenze.

La rassegna d’arte contemporanea esplorerà, le tre tematiche principali, tutte strettamente connesse al luogo in cui nasce questo progetto e alla sua naturale morfologia. Siamo a Noto in provincia della maestosa Siracusa.

Affidata alla cura di Carolina Ciuti – curatrice d’arte contemporanea esperta in video e direttrice della succursale spagnola della rivista digitale Exibart – la prima edizione ha approfondito i concetti di ‘parentela’ e ‘convivenza’ tra specie differenti, a partire dalle relazioni tra mondo animale e vegetale.

Il titolo prende spunto dalla teoria dei quattro elementi di Empedocle di Agrigento, secondo cui la natura non può avere un solo elemento costituente, ma quattro radici: acqua, aria, terra e fuoco. Tutto nella natura si genera e mescola, cambia e sopravvive, muta e palpita vita. Tutti sposi della stessa terra.

L’oceano è un vasto abisso, l’uomo ha raccolto più informazioni sullo spazio che su di esso e questa volta è presentato come grande palcoscenico per cui raccontarsi.

Simbolo di immensità e mistero, una dimensione che incarna la forza della natura e la sua capacità di generazione e distruzione. Culturalmente, l’oceano ha ispirato miti, leggende, cultura che non ha salvato sponda. Narrato spesso come luogo di riflessione, altre volte come teatro di avversità, avventure e dolore.

Attualmente, si stima che solo il 5% dei fondali marini sia stato mappato e studiato con precisione, si impiegano più fondi per studiare le stelle, ma di questo Nettuno non si offende di certo. L’uno è coperto dell’altro. I fondali marini sono un tesoro di biodiversità e possiedono risorse naturali inestimabili, ma sono anche vulnerabili alle attività umane sempre più distruttive e contribuenti ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa promossa dalla Città di Noto è estremamente interessante suggestiva ed ambiziosa. Dimora delle Balze, il luogo che ospita il progetto è una tenuta del 1800 in cui il tempo sembra non essere trascorso. La struttura si trova nella Sicilia Orientale, a pochi chilometri di distanza da Palazzo Acreide, dichiarato patrimonio dell’Unesco.

Per chi avesse la fortuna di essere in Sicilia e voler partecipare all‘ evento, è possibile contattare per info e prenotazioni questa mail – o questo numero. parrpress@8albe.com

+39 3701605385.

8 Albe è un’iniziativa da promuovere, di cui parlare. Bisogna sempre parlare della Sicilia.