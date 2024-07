Siglata intesa Camera-Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Promozione della cultura e diffusione dell’arte musicale, anche attraverso eventi e iniziative. Sono gli obiettivi inseriti nel protocollo di collaborazione che la Camera dei deputati ha siglato con la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, in ragione della particolare considerazione correlata alla funzione di rappresentanza svolta nella sede della Capitale della Repubblica, riconosciuta alla Fondazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. Il documento è stato firmato questa mattina nella Sala Aldo Moro di Montecitorio, alla presenza del Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, dal Segretario Generale della Camera, Fabrizio Castaldi e dal Sovrintendente della Fondazione, Francesco Giambrone.

Il protocollo – di durata biennale, rinnovabile – non comporta stanziamenti, l’intesa è basata sulla collaborazione nei settori di reciproco interesse.



Le parti evidenziano come l’accordo sia coerente con la linea di indirizzo della Camera dei deputati, da anni orientata a sviluppare iniziative culturali rivolte alla cittadinanza finalizzate, da un lato, ad avvicinare l’Istituzione parlamentare ai cittadini e, dall’altro, a far conoscere il proprio patrimonio storico e artistico. Uno specifico riferimento è inoltre riservato al ruolo di primo piano del canto lirico, riconosciuto nel 2023 patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. A questo riguardo la Fondazione, insieme alla Camera, intendono promuoverne i valori culturali e quelli di coesione collettiva, di memoria socioculturale, di libera espressione e di dialogo intergenerazionale.