Giorgio Moroder e Quiet Ensemble animano Nebula a Videocittà

Venerdì 5 luglio presso il Complesso Eni del Gazometro Ostiense andrà in scena Il festival della visione e della cultura digitale “Videocittà”. Verrà presentata in Prima Mondiale Nebula di Giorgio Moroder & Quiet Ensemble

400.000 led illumineranno il gigantesco cilindro metallico alto 75 metri e di oltre 3.000mq di superfice. Un’icona mondiale della musica elettronica come Moroder con un duo di artisti, i Quiet Ensemble, tra i più attivi creatori di installazioni digitali. Insieme offriranno una delle opere immersive più grandi d’Europa.

Si tratta di Nebula, un’imponente e maestosa struttura site specifica che sarà la protagonista della VII edizione di Videocittà, festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich. L’installazione è realizzata da Eni, curata da Videocittà, con il supporto scientifico dell’INAF e dell’Osservatorio Astronomico di Roma e con la produzione esecutiva di Eventi Italiani.

L’accensione del complesso verrà anticipata dallo speech del fondatore di Geopop, Andrea Moccia, a cui seguirà poi l’incontro tra Moroder, Quiet Ensemble e Francesco Dobrovich moderato da Nicolas Ballario. Il confronto servirà a raccontare come nasce Nebula, dalla genesi dell’idea, al processo creativo, i dietro le quinte e le tecnologie utilizzate.

Nebula investirà il celebre cilindro del complesso del Gazometro, monumento simbolo del quartiere Ostiense e della Roma contemporanea, trasformandolo in un suggestivo spazio di osservazione intergalattica. Una spettacolare esperienza audiovisiva immersiva in grado di ricreare una costellazione fittissima che avvolgerà il pubblico completamente da ogni direzione, rendendo il Gazometro una sorta di telescopio che si innalza verso il firmamento, tracciando un collegamento tra cielo a terra, portando una porzione di cielo all’interno del cilindro.

I Quiet ensemble sono stati ospiti dei più importanti festiva internazionali come Noor Ryadh, Sonar, Signal e sono soliti creare installazioni che rappresentano un mix di arte, scienza e natura. L’obiettivo è quello di ricreare il percorso che un viaggiatore spaziale potrebbe seguire partendo dalla crosta terrestre fino allo spazio. Un’infinità di cavi d’acciaio saranno illuminati da proiettori laser come anche le microparticelle di polvere che si alzano dal terreno, ricreando così una vera e propria nebulosa, immensa composizione di gas e polveri cosmiche. Per ogni fase dell’esperienza sarà abbinata una sonorità con la sua specifica intensità e spazializzazione. Autore di quest’esperienza sarà proprio Giorgio Moroder, pioniere dell’uso del sintetizzatore, maestro di colonne sonore, tre volte Premio Oscar, recentemente insignito con un David di Donatello alla Carriera e riconosciuto in tutto il mondo come una delle figure più influenti dell’elettronica e della disco music.

Anche quest’anno rinnova la partnership con DICE, piattaforma di ticketing e discovery mobile-only, mettendo a disposizione esperienze personalizzabili per famiglie, gruppi e agevolazioni per disabili.

Link e QR Code Biglietteria

https://link.dice.fm/videocitta2024

Ingresso: Via del Commercio 9/11 – Roma

Apertura porte e biglietteria per il pubblico dalle ore 19,00