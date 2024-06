“Senza fili”, la storia non ancora raccontata di Nikola Tesla

Nikola Tesla è stato uno dei più grandi inventori della storia dell’umanità. Con le sue innovazioni, le invenzioni e la progettazione ha gettato le basi per l’elettrificazione del mondo, cambiando le sorti del globo.



Nato da una famiglia serba, è stato inventore, fisico e ingegnere elettrico. Pioniere nel campo dell’elettromagnetismo, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, i suoi brevetti e il suo lavoro teorico formarono, in particolare, la base del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e dei motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della seconda rivoluzione industriale.

Naturalizzato successivamente statunitense, fu tra gli scienziati e inventori più famosi, anche nella cultura popolare, soprattutto dopo essere stato il vincitore della cosiddetta “guerra delle correnti” insieme a George Westinghouse contro Thomas Alva Edison. Quest’ultimo e Tesla, nel 1915, furono anche erroneamente annunciati quali vincitori alla pari del premio Nobel per la fisica, ma in realtà non si ggiudicarono mai il premio.

Nell’arco della sua carriera, tra il 1886 e il 1928, depositò un totale di 280 brevetti in 26 paesi, di cui 104 negli USA.

Per l’occasione, l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma e il Museo “Nikola Tesla” di Belgrado, hanno organizzato la proiezione del film documentario e di finzione “Senza fili”, che svela le storie ad oggi non raccontate sul grande scienziato serbo. La visione sarà accompagnata anche dagli interventi iniziali dell’Ambasciatore della Serbia in Italia, S.E. Mirjana Jeremić, e il Direttore del Museo “Nikola Tesla”, d.ssa Ivona Jevtić.

La serata si terrà mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 19.00, presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma (Via dei Monti Parioli, 20).