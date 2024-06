Radio Zeta Future Hits Live 2024: un intreccio tra generazioni per guardare al futuro

La mattina di venerdì 31 maggio si è tenuta, al Centrale del Foro Italico, la conferenza stampa del Radio Zeta Future Hits Live – il Festival della Generazione Zeta, arrivato alla sua terza edizione. L’evento, come ha precisato la direttrice della radio, nonché autrice del Festival, Federica Gentile, è stato definito un kolossal, con oltre quaranta artisti italiani ad esibirsi sul palco. L’intento del Future Hits Live è quello di mettere insieme musica, sport e giovani: un’esperienza importante e di aggregazione per promuovere i valori delle nuove generazioni, all’interno del tempio dello sport della capitale. La stessa Federica Gentile ci ha espresso la sua felicità nel vedere come il festival sia divenuto ormai «un punto di riferimento e un appuntamento molto atteso da tutti i ragazzi», parlandoci di come esso sia un modo «per identificare ed inquadrare una generazione, per darle voce e nel frattempo gettare uno sguardo al futuro». Il Future Hits Live apre e chiude l’estate, partendo dal Foro Italico, in cui vengono lanciati quelli che saranno i principali successi estivi, chiudendo, poi, a settembre all’Arena di Verona, evento conclusivo che servirà a realizzare una sorta di riepilogo e un bilancio della stagione.

Annunciata a sorpresa la presenza di Orietta Berti al Future Hits Live

Durante la conferenza stampa del Radio Zeta Future Hits Live è stata annunciata, inoltre, a sorpresa, la presenza di Orietta Berti, che più di qualunque altro artista è riuscita a divenire, in pochissimo tempo, un vero e proprio collante tra diverse generazioni. Ci ha raccontato di come tutto sia iniziato dal 2021, quando dopo ventinove anni di assenza è tornata sullo storico palco dell’Ariston, per partecipare alla settantunesima edizione del festival di Sanremo: «Da lì è nata una grande amicizia. I ragazzi mi hanno accolto benissimo, e ormai quando faccio gli spettacoli vengono tantissimi giovani». Alla conferenza stampa era presente anche Big Mama, cantautrice e rapper italiana amata dalla Gen Z e che è stata lanciata dalla stessa Radio Zeta: «È stata la prima che ha creduto in me e che, nonostante molti dei miei testi contenessero parolacce, ha passato comunque le mie canzoni», ha rivelato durante la conferenza, sottolineando di come parlare ai giovani sia «un valore aggiunto che una radio deve avere».

La line-up e i conduttori del Future Hits Live

Sul palco del Radio Zeta Future Hits Live si sono esibiti dal vivo più di quaranta artisti, tra i più amati dalle nuove generazioni. Ecco la line-up completa: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnk44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Mannini, Massimo Pericolo, Mr. Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb. Nonché, Orietta Berti. Dalla scaletta è chiara la volontà di mettere in contatto generazioni differenti e di dare un senso di continuità o, quasi, di un passaggio del testimone. Di questo ci hanno parlato anche gli stessi presentatori del festival: due volti e voci di Radio Zeta, Giulia Laura Abbiati e Luigi Santarelli, insieme a Paola Di Benedetto, la veterana dell’evento, arrivata alla sua terza conduzione. «Gli artisti che portiamo sul palco, da Orietta Berti ad Alfa, incarnano questa volontà di portare la differenza tra diverse generazioni che, però, sono in realtà un tutt’uno. La nostra generazione ha bisogno di quella passata per essere quella che è oggi», ha sottolineato Giulia Laura Abbiati, che insieme a Luigi Santarelli ha presentato per la prima volta l’evento musicale, portando tutta la freschezza e l’energia della loro generazione.