Il 4 giugno alle ore 21:30 si terrà alla Pride Croisette, in Via delle Terme di Caracalla, la proiezione del film svedese “My father Marianne” seguita da un talk con Ann-Christine Ruuth, la cui storia ha ispirato il film.

Ruuth nacque nel 1952 a Rottne, in Svezia, e nel 1978 assunse la posizione di prete protestante dopo il suo coming out di qualche anno prima come persona trans. Una dichiarazione che generò grandi ostacoli e un notevole scalpore nell’ambiente professionale, un luogo rispettoso di valori conservatori che verranno messi in discussione per lasciare spazio alla riflessione delle nuove norme sociali. Una storia volta alla rivisitazione dei propri principi, dei propri fondamenti per volgere lo sguardo a delle nuove prospettive, dove abbracciare la propria identità era divenuto imperativo. Ad oggi Ann-Christine Ruuth ha tenuto molte conferenze ed è considerata come una grande speaker professionista, in grado di trasmettere le sensazioni della propria storia e condividere nuove conoscenze.

La proiezione vedrà il contributo di Luca Rosini, giornalista Rai e l’ingresso sarà totalmente libero.

L’Ambasciata di Svezia estende un secondo invito per l’evento di mercoledì 5 giugno alle ore 18:00 al Malo Glitter Bar, in via Fanfulla da Lodi 2 al Pigneto, che ospiterà la mostra italo-svedese “I am the whole shapes the world takes” di Ewa Thorslund e Chiara Pirovano. Un luogo non scelto a caso, dato che non si tratta solo di un bar dove conversare e gustare cocktail originali, ma è uno spazio che mira alla trasmissione della cultura, dell’arte e di quei valori che evidenziano l’importanza della propria identità. e dell’esprimersi liberamente.

La serata che Malo ospiterà il 5 giugno vedrà il dispiegarsi di performance e talk, accompagnati da arte e drink. Con la presenza di Ann-Christine Ruuth, Lotta Gahrton, Ewa Thorslund e Chiara Pirovano.

Un ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Si richiede la registrazione con il proprio nominativo alla mail benjamin.miller.olsson@gov.se per poi accedere all’inaugurazione della mostra, che potrà essere visitata fino al 9 giugno, dalle 18 alle 02.