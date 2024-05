«Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente».

L’aforisma del Mahatma Gandhi sintetizza perfettamente il collegamento tra il nostro oggi e la prospettiva del domani: comprendere e studiare adesso le prospettive per il tempo che ci attende, ci aiuta non solo a immaginarlo ma a progettarlo e a gettare basi culturali e creative.

Questo è lo spirito di Idee per il Futuro, nel cuore di Roma, evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con il Festival delle idee. Una tre giorni di incontri unici e tematizzati, studiati appositamente per immaginare il domani dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano.

Dialoghi-interviste che proporranno analisi e risultati operativi per scrutare il tempo che ci attende. Si parte il 5 giugno con Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, e Bill De Blasio, ex sindaco di New York, intervistati da Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera, si continua il 6 giugno con l’intervista di Conti a Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, un dialogo tra David Orban, Managing Advisor di Beyond Enterprizes, e Francesca Ponzecchi (esperta di innovazione) e si chiude la giornata con il concerto acustico di Amara e Simone Cristicchi.

La giornata conclusiva vedrà il ritorno sul palco di Paolo Conti che, dalle 18 alle 19, avrà come ospite Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani e prima della chiusura con Giovanni Caccamo e Valeria Solarino, ci sarà il turno di Tony Wheeler e Angelo Pittro.

Di seguito il link per prenotarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-idee-per-il-futuro-nel-cuore-di-roma-911350593157