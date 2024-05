“Polvere italiana” alla Casa Russa

Venerdì 31 maggio alle ore 18:30 la Casa Russa a Roma ospiterà l’inaugurazione della mostra “Polvere italiana. Viaggio attraverso le immagini dell’Italia di Pavel Muratov” della pittrice e fotografa da San Pietroburgo Nadezhda Kuznetsova.

Il libro “Immagini dell’Italia” dello scrittore e storico dell’arte Pavel Muratov, pubblicato più di un secolo fa, nel 1912, è diventato un libro di riferimento per più di una generazione degli intellettuali russi. Pavel Muratov ha vissuto a Roma per diversi anni, ha partecipato attivamente alla vita culturale della capitale italiana, nonché alla vita dell’emigrazione russa in Italia. Tra i suoi amici più stretti c’erano Vyacheslav Ivanov, Roberto Longhi, Grigory Sciltian, Giorgio de Chirico e altri. Il libro “Immagini dell’Italia” è considerato un omaggio alla cultura e una riflessione sul suo ruolo nella nostra vita.

Quasi 70 anni dopo, nella primavera del 2014, Nadezhda Kuznetsova ha rifatto il viaggio dell’archivista e storico dell’arte Muratov creando una serie di immagini sui luoghi dei quali parla il libro – Bergamo, Venezia, Padova, Ferrara e Mantova. Nella serie sono mescolati elementi di documentazione e percezione soggettiva, ricordi reali e fantasie su ciò che è stato visto. “Polvere italiana” è stata esposta a San Pietroburgo, a Greifswald, a Parigi e a Firenze. Finalmente arriva anche a Roma.

Le opere di Nadezhda Muratova sono conservate nel fondo del Museo Statale Russo, nel Museo di Belle Arti Puskin, nella collezione della banca svizzera UBS, alla Luke&A Gallery of Modern Art e alla galleria Solana a Londra, alla L’Humaine Comedie di Parigi e in molti altri musei, nonché in collezioni private in Russia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia, Stati Uniti, Svizzera, Francia, Belgio. L’artista è scomparsa nel 2022.

All’inaugurazione della mostra in video collegamento interverranno Varvara Gvozdik, figlia di Nadezhda Kuznetsova, Patrizia Deotto, professoressa di lingua e letteratura russa, nonché allievi e amici della pittrice. La serata si concluderà con una lezione ispirata al viaggio di Muratov in Italia tenuta da Nadezhda Musyankova, storica dell’arte e membro del dipartimento di pittura della seconda metà del XIX – inizio del XX secolo della Galleria Tretyakov.

L’evento si terrà in lingua italiana. L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria: https://forms.gle/RmdJuqxKQEGiZJdt6